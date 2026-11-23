LIVE: നിങ്ങളെ തേടി ഒരു കോടി; ഭാഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം വിശദമായി
നറുക്കെടുപ്പ് ഫലമറിയാം വിശദമായി....
Published : November 23, 2026 at 11:02 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ചതോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന 'ഭാഗ്യധാര BT-81' ലോട്ടറിയുടെ ഫലമറിയാം. ഇന്ന് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നറുക്കെടുപ്പില് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ തത്സമയ വിവരങ്ങളും വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടികയും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
ഭാഗ്യധാര BT-81 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ