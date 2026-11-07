ഭാഗ്യശാലികള് തൃശൂരില്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു, ഫലം വിശദമായി
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR-775 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായറിയാം.
Published : November 7, 2026 at 3:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR-775 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തൃശൂരിൽനിന്നും വിറ്റ ടിക്കറ്റ് KO 447257 എന്ന നമ്പറിനാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം സ്വന്തമാക്കിരിക്കുന്നത് തൃശൂരിൽതന്നെ KP 868105 എന്ന നമ്പറാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിറ്റ KW 852274 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറിയിലുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: KO 447257
രണ്ടാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ: KP 868105
മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ : KW 852274
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0342 1243 1905 2499 2719 2920 3304 4015 4206 4262 4716 5323 5542 5790 6122 6324 8068 8987 9863
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 2681 2905 4562 8205 8985 9316
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ: 0107 2530 2707 2759 2838 2882 2895 3054 3553 4029 4566 4609 4753 6511 6916 6944 7537 7858 8118 8238 8481 8879 9483 9754 9843
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0368 0428 0584 0859 0946 0995 1040 1078 1083 1132 1139 1169 1346 1375 1437 1756 1838 1916 2357 2363 2465 2601 2830 2854 2864 3010 3043 3395 3501 3757 3858 3859 3885 3927 4077 4121 4286 4312 4573 4614 4703 4726 4872 4878 4953 5309 5523 5539 5568 5636 5838 6361 6663 6987 7033 7111 7217 7477 7630 7657 7715 7809 7825 8063 8126 8772 8829 9092 9118 9138 9170 9282 9325 9339 9640 9948
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0245 0296 0424 0565 0719 0887 0904 0992 0999 1106 1297 1318 1691 1774 1808 2025 2067 2244 2313 2410 2430 2815 2821 2827 3033 3047 3186 3198 3241 3481 3542 3555 3575 3733 3759 3902 4102 4144 4203 4253 4270 4294 4431 4575 4756 4965 4991 5037 5099 5115 5126 5207 5297 5480 5557 5621 5662 5709 5905 5906 6039 6097 6115 6135 6184 6341 6349 6417 6775 6969 6984 7069 7109 7156 7321 7345 7517 7839 7897 7904 8108 8472 8887 8947 9167 9199 9334 9533 9556 9601 9672 9822
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0026 0171 0255 0363 0387 0697 0699 0867 0905 0906 1094 1100 1208 1330 1439 1549 1681 1693 1783 1805 1940 2070 2285 2374 2388 2494 2506 2561 2572 2627 2907 2959 3032 3038 3039 3065 3069 3104 3147 3157 3243 3493 3527 3535 3606 3640 3660 3665 3719 3732 3866 3896 3897 4105 4140 4359 4567 4585 4588 4865 4919 4925 4955 4987 5049 5050 5062 5098 5279 5298 5412 5461 5467 5570 5602 5705 5751 5965 5969 6064 6134 6159 6185 6205 6210 6211 6667 6857 6975 7012 7080 7094 7216 7219 7284 7303 7310 7413 7431 7601 7647 7712 7761 7892 7899 7965 8010 8028 8096 8105 8114 8121 8224 8368 8394 8512 8531 8543 8544 8545 8713 8848 8948 8952 9007 9042 9094 9149 9179 9215 9222 9238 9250 9298 9313 9315 9378 9402 9467 9468 9540 9608 9737 9814
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : KN 447257 KP 447257 KR 447257 KS 447257 KT 447257 KU 447257 KV 447257 KW 447257 KX 447257 KY 447257 KZ 447257
|ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്
|നടുക്കെടുപ്പ് തീയതി
|ഫലം
|സുവർണ്ണ കേരളം SK-76
|നവംബർ 05
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648
|നവംബർ 06
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|ധനലക്ഷ്മി DL 76
|നവംബർ 04
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-544
|നവംബർ 03
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|ഭാഗ്യതാര BT-78
|നവംബർ 02
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|കാരുണ്യ KR-774
|ഒക്ടോബർ 31
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|ഒക്ടോബർ 30
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|ഒക്ടോബർ 29
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|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|ഒക്ടോബർ 28
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-543
|ഒക്ടോബർ 27
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|ഭാഗ്യതാര BT-77
|ഒക്ടോബർ 26
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|കാരുണ്യ KR-773
|ഒക്ടോബർ 24
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|സുവർണ കേരളം SK-74
|ഒക്ടോബർ 23
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