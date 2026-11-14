ഒരു കോടി കാത്തിരിക്കുന്നതാരെ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR-775 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായറിയാം.
Published : November 14, 2026 at 9:30 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ചകള് തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR775 ലോട്ടറി ഫലം മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറിയിലുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
കാരുണ്യ KR775 ലോട്ടറി സമ്മാനഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ
രണ്ടാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
|അടുത്തിടെ നറുക്കെടുത്ത ലോട്ടറി ഫലം
|ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്
|നടുക്കെടുപ്പ് തീയതി
|ഫലം
|സുവർണ്ണ കേരളം SK-76
|നവംബർ 05
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648
|നവംബർ 06
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|ധനലക്ഷ്മി DL 76
|നവംബർ 04
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-544
|നവംബർ 03
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|ഭാഗ്യതാര BT-78
|നവംബർ 02
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|കാരുണ്യ KR-774
|ഒക്ടോബർ 31
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|ഒക്ടോബർ 30
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|ഒക്ടോബർ 29
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|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|ഒക്ടോബർ 28
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-543
|ഒക്ടോബർ 27
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|ഭാഗ്യതാര BT-77
|ഒക്ടോബർ 26
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|കാരുണ്യ KR-773
|ഒക്ടോബർ 24
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|സുവർണ കേരളം SK-74
|ഒക്ടോബർ 23
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