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ഒരു കോടി കാത്തിരിക്കുന്നതാരെ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR-775 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായറിയാം.

KERALA LOTTERY LUCKY DRAW കാരുണ്യ KR 775 KERALA GOVT LUCKY DRAW ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
കാരുണ്യ ലോട്ടറി. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2026 at 9:30 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്‌ചകള്‍ തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR775 ലോട്ടറി ഫലം മൂന്ന്‌ മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്‌ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറിയിലുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.

കാരുണ്യ KR775 ലോട്ടറി സമ്മാനഘടന

ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ

രണ്ടാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ

മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ

നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ

അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ

ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ

ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ

എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ

ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ

അടുത്തിടെ നറുക്കെടുത്ത ലോട്ടറി ഫലം
ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്നടുക്കെടുപ്പ് തീയതിഫലം
സുവർണ്ണ കേരളം SK-76നവംബർ 05click here
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648നവംബർ 06click here
ധനലക്ഷ്‌മി DL 76നവംബർ 04click here
സ്ത്രീ ശക്തി SS-544നവംബർ 03click here
ഭാഗ്യതാര BT-78നവംബർ 02click here
കാരുണ്യ KR-774ഒക്‌ടോബർ 31click here
സുവർണ്ണ കേരളം SK-75ഒക്‌ടോബർ 30click here
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647ഒക്‌ടോബർ 29click here
ധനലക്ഷ്‌മി DL 75ഒക്‌ടോബർ 28click here
സ്ത്രീ ശക്തി SS-543ഒക്‌ടോബർ 27click here
ഭാഗ്യതാര BT-77ഒക്‌ടോബർ 26click here
കാരുണ്യ KR-773ഒക്‌ടോബർ 24click here
സുവർണ കേരളം SK-74ഒക്‌ടോബർ 23click here

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TAGGED:

KERALA LOTTERY LUCKY DRAW
കാരുണ്യ KR 775
KERALA GOVT LUCKY DRAW
ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

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