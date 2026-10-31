ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്ക് ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു, വിവരങ്ങള് വിശദമായറിയാം
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR-774 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായറിയാം.
Published : October 31, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 4:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ KR-774 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം KG 501790 എന്ന നമ്പറിനാണ്. കോഴിക്കോട് അഖിലൻ എന്ന ഏജൻ്റ് (D 4560) വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം KB 845961. മൂന്നാം സമ്മാനം KM 364503 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു. ഇത് വിറ്റത് കൊല്ലത്ത് നിന്നുമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറിയിലുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിന്നു നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: KG 501790
രണ്ടാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ: KB 845961
മൂന്നാം സമ്മാനം: 10 ലക്ഷം രൂപ : KM 364503
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0054 0061 0908 1220 1459 1461 2503 3251 3277 3611 3737 3973 4107 5065 7212 7328 7996 9383 9887
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ : 1243 1832 4547 5765 6026 9703
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ: 0027 0707 0819 1327 1383 1427 1966 2633 2724 2806 2998 4237 4814 5177 5231 6088 6195 6279 6829 7075 7588 7726 7956 7964 9587
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ : 0031 0141 0634 0745 0757 0773 1171 1238 1286 1561 1852 2336 2534 2719 2738 2784 2858 2898 3134 3446 3490 3495 3575 3610 3742 3779 3801 3834 3851 4138 4194 4404 4543 4964 5012 5016 5349 5358 5385 5841 6155 6413 6448 6878 6996 7004 7024 7243 7299 7383 7609 7785 7786 7829 7974 8020 8039 8060 8122 8124 8136 8704 8902 8955 9147 9176 9200 9254 9385 9629 9662 9733 9738 9856 9904 9993
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ : 0037 0079 0105 0182 0534 0822 0850 1153 1353 1410 1444 1451 1494 1575 1601 1988 2026 2286 2516 2525 2542 2640 2744 2801 3156 3460 3512 3542 3685 3802 3880 3953 4000 4272 4441 4549 4586 4868 4875 5021 5078 5221 5275 5290 5313 5441 5634 5674 5751 6384 6531 6574 6628 6667 6760 6818 7074 7077 7319 7348 7355 7458 7465 7693 7729 7759 7799 7833 8094 8315 8472 8510 8522 8544 8584 8609 8637 8693 8837 8842 8937 9081 9180 9205 9228 9267 9404 9634 9647 9700 9845 9861
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0043 0341 0357 0387 0410 0444 0469 0473 0541 0587 0711 0825 0931 0961 1011 1097 1146 1194 1244 1516 1531 1737 1804 1900 1903 2012 2396 2401 2476 2562 2673 2957 2991 3075 3213 3234 3275 3487 3533 3535 3561 3691 3724 3815 3853 3889 3974 3978 3991 4088 4155 4360 4471 4530 4567 4641 4669 4748 4791 4987 5001 5029 5046 5056 5181 5217 5244 5268 5317 5346 5398 5519 5592 5660 5777 5944 5989 6086 6154 6310 6347 6368 6403 6414 6436 6459 6503 6537 6540 6568 6582 6583 6586 6648 6657 6887 6909 6919 6983 7191 7302 7366 7435 7459 7506 7564 7683 7760 7790 7804 7831 7864 7909 8071 8096 8135 8174 8182 8212 8230 8265 8416 8426 8456 8470 8546 8625 8638 8732 8786 8889 8904 8931 9119 9121 9144 9175 9247 9281 9517 9675 9728 9857 9981
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : KA 501790 KB 501790 KC 501790 KD 501790 KE 501790 KF 501790 KH 501790 KJ 501790 KK 501790 KL 501790 KM 501790
സമ്മാനത്തുക എങ്ങനെ കൈപ്പറ്റാം?
- നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലെ വിവരങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോട്ടറി ഫലം പരിശോധിക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മാനം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായേക്കാം.
- തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഓഫിസിൽ സമ്മാനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
- ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- സമ്മാനം ലഭിച്ച യഥാർഥ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും (ID) കൈവശം കരുതുക.
Also Read: അന്ന് ഒരു പവന് വെറും 72 രൂപ; 70 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഉയർന്നത് 1579 മടങ്ങ്