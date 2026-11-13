സുവർണ്ണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി; കൊല്ലത്തിന് കോളടിച്ചു, ഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയത് ഈ നമ്പറിന്
സുവര്ണ്ണ കേരളം നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയികളെ കുറിച്ച് വിശദമായറിയാം.
Published : November 13, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 4:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി 'സുവർണ്ണ കേരളം SK-77' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു . കൊല്ലത്തുനിന്നും വിറ്റ RM 105954 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം ആലപ്പുഴയിൽനിന്നും വിറ്റ RB 968051 എന്ന നമ്പറിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RE 931878 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു. പലക്കാടുനിന്നുമാണ് മൂന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ടിക്കറ്റ് വിറ്റുപോയത്. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടിയും, രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും, മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
സുവർണ്ണ കേരളം SK-77 സമ്മാന ഘടന
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ : RM 105954
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ : RB 968051
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ : RE 931878
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ :1307 2002 2351 2486 2505 3668 3754 4341 5916 6065 6216 7057 7852 8830 8908 9262 9687 9909 9995
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ :5295 5576 5637 6050 9850 9974
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ : 0206 0619 0686 0764 1605 1684 1908 2705 3561 3671 3844 4707 4907 5020 5289 5754 6880 7715 7812 7997 8218 8282 9068 9070 9765
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ :0186 0521 0664 0810 0814 1033 1115 1220 1463 1815 1907 1974 2072 2183 2517 2579 2638 2709 2728 2816 2939 3280 3594 3763 3786 3830 3891 3986 4190 4248 4455 4531 4603 4635 4933 5065 5212 5297 5400 5571 5671 5855 5963 5992 6017 6052 6102 6458 6515 6549 6749 7026 7038 7080 7330 7331 7511 7984 8118 8343 8464 8525 8596 8642 8887 8939 9107 9170 9193 9199 9501 9681 9865 9984 9993 9998
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ :0098 0100 0258 0283 0352 0368 0402 0425 0734 0909 0925 1153 1641 1648 1668 1750 1792 1808 1896 1922 2001 2080 2260 2374 2739 2852 3078 3084 3167 3839 3879 3979 4069 4105 4236 4490 4887 4898 4946 4961 5021 5044 5091 5181 5232 5300 5389 5491 5510 5622 5758 5975 6087 6222 6255 6392 6393 6586 6619 6841 6843 6869 6900 7047 7064 7235 7283 7347 7514 7516 7775 7864 8074 8190 8250 8303 8458 8476 8641 8671 8720 8879 8924 8959 9156 9197 9328 9571 9579 9775 9781 9948
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ : 0079 0127 0150 0215 0314 0337 0340 0406 0512 0516 0520 0616 0683 0688 0818 0847 0917 0920 0974 0976 1132 1138 1149 1393 1445 1471 1498 1586 1610 1660 1693 1756 1780 1909 1942 1963 2120 2132 2192 2194 2204 2240 2264 2332 2407 2448 2552 2600 2653 2683 2727 2865 2940 2967 3055 3133 3224 3324 3339 3489 3517 3534 3549 3574 3617 3632 3638 3788 3801 3894 3931 3956 3996 4064 4072 4119 4276 4280 4499 4710 4719 4751 4762 4764 4916 4931 4969 5303 5361 5509 5536 5555 5596 5623 5685 6029 6139 6153 6336 6441 6448 6579 6914 6930 7148 7180 7186 7230 7341 7377 7413 7419 7530 7536 7551 7692 7721 7722 7778 7919 7999 8025 8297 8311 8351 8360 8396 8448 8498 8524 8544 8560 8750 8751 8804 8822 8886 9013 9064 9388 9647 9718 9791 9925
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : RA 105954 RB 105954 RC 105954 RD 105954 RE 105954 RF 105954 RG 105954 RH 105954 RJ 105954 RK 105954 RL 105954
|ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്
|നടുക്കെടുപ്പ് തീയതി
|ഫലം
|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-649
|നവംബർ 12
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|ധനലക്ഷ്മി DL 77
|നവംബർ 11
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-545
|നവംബർ 10
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|ഭാഗ്യതാര BT-79
|നവംബർ 09
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|കാരുണ്യ KR-775
|നവംബർ 07
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-76
|നവംബർ 06
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648
|നവംബർ 05
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|ധനലക്ഷ്മി DL 76
|നവംബർ 04
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-544
|നവംബർ 03
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|ഭാഗ്യതാര BT-78
|നവംബർ 02
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|കാരുണ്യ KR-774
|ഒക്ടോബർ 31
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|ഒക്ടോബർ 30
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|ഒക്ടോബർ 29
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|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|ഒക്ടോബർ 28
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-543
|ഒക്ടോബർ 27
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|ഭാഗ്യതാര BT-77
|ഒക്ടോബർ 26
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|കാരുണ്യ KR-773
|ഒക്ടോബർ 24
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|സുവർണ കേരളം SK-74
|ഒക്ടോബർ 23
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