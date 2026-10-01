സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് ജിഎസ്ടി വരുമാനം
ഉത്സവ സീസണിൽ സർക്കാർ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പണം സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്തതും ഉപഭോഗം വർധിച്ചതുമാണ് വരുമാനക്കുതിപ്പിന് പ്രധാന കാരണമായത്
Published : October 1, 2026 at 9:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) വരുമാനത്തിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം. സെപ്റ്റംബറിൽ സർക്കാരിന് ലഭിച്ച ജിഎസ്ടി വരുമാനം 3,408 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഓണക്കാലത്ത് വിപണിയിലേക്ക് കൃത്യമായി പണമെത്തിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നികുതി വരുമാനത്തിൽ പ്രകടമായതെന്ന് ധനവകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നു.
ഉത്സവ സീസണിൽ സർക്കാർ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പണം സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്തതും ഉപഭോഗം വർധിച്ചതുമാണ് വരുമാനക്കുതിപ്പിന് പ്രധാന കാരണമായത്. ശമ്പളം, പെൻഷൻ, ക്ഷേമപെൻഷൻ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് വിപണിയിലെ പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ശക്തമാക്കി. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിൽപനയിലുണ്ടായ വൻ വർധന വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ സജീവമാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു. ഇതാണ് ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിലെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.
ഓണക്കാലത്തെ ബോണസ് വിതരണവും അഡ്വാൻസ് നൽകിയതും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. സ്വർണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിൽപനയിലും റെക്കോർഡ് വർധനയാണ് ഇക്കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനത് വരുമാനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മദ്യവിൽപനയും ലോട്ടറി വിൽപനയും ഓണക്കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പരോക്ഷമായി ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ വരുമാനം 27,896.01 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നുവെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ മാത്രം ജിഎസ്ടി ഇനത്തിൽ 3,268 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 1,368 കോടി രൂപ പണമായി ലഭിച്ച എസ്ജിഎസ്ടിയും 1,899 കോടി രൂപ ഐജിഎസ്ടി സെറ്റിൽമെൻ്റുമാണ്. മുൻ മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നികുതി പിരിവ് ഊർജിതമാക്കിയതും വരുമാന വർധനയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻ്റ്: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേട്ടം
കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും വിപണിയിൽ പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിലനിർത്താനും നികുതി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും ധനവകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻ്റിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വിഹിതവും വായ്പാ പരിധിയും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തനത് ഫണ്ട് വർധിപ്പിക്കുക എന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് അനിവാര്യമായിരുന്നു. ഇതിനായി നികുതി വെട്ടിപ്പുകൾ തടയാനും കുടിശികകൾ വേഗത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കാനും ധനവകുപ്പ് പ്രത്യേക കർമപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നികുതി വെട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ വകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ജിഎസ്ടി വകുപ്പിൻ്റെ പുനഃസംഘടനയും പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയതും ഗുണകരമായി. വ്യാപാരികൾക്ക് ബോധവത്കരണം നൽകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
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നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടായ ഈ വർധന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ വരുമാന വർധന സർക്കാരിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വികസന പദ്ധതികൾക്കും വലിയ ഊർജം പകരും.
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