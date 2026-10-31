അന്ന് ഒരു പവന് വെറും 72 രൂപ; 70 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഉയർന്നത് 1579 മടങ്ങ്
1960കളിലെ സ്വർണവ്യാപാരം രംഗം, സെൻട്രൽ എക്സൈസിൻ്റെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും സങ്കീർണമായ നിയമനടപടികൾക്കും വിധേയമായിരുന്നു.
Published : October 31, 2026 at 1:47 PM IST
എറണാകുളം: വെറും 72 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പവൻ സ്വർണം കിട്ടിയിരുന്ന 1956ൽ നിന്ന്, വില ലക്ഷങ്ങൾ കടന്നിട്ടും സ്വർണത്തോടുള്ള മലയാളിയുടെ അടങ്ങാത്ത ആവേശം ഇന്ന് ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ്. ആഡംബരത്തിൻ്റെ പര്യായമായിരുന്ന സ്വർണം ഇന്ന് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയതിന് പിന്നിൽ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ വിസ്മയകരമായ കഥയുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച്, ലോകോത്തര വിപണിയായി മാറിയ കേരളത്തിൻ്റെ സുവർണയാത്രയുടെ നാൾവഴികൾ ഇങ്ങനെയാണ്.
നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തിലേക്ക്
1960കളിലെ സ്വർണവ്യാപാരം ഇന്നത്തേതുപോലെ ലളിതമായിരുന്നില്ല. 14 കാരറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറഞ്ഞ കാരറ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെ നിർമാണവും വ്യാപാരവും സെൻട്രൽ എക്സൈസിൻ്റെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും സങ്കീർണമായ നിയമനടപടികൾക്കും വിധേയമായിരുന്നു. എക്സൈസ് രാജ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയുയർത്തി.
സ്വർണത്തിൻ്റെ കൈവശം, നിർമാണം, വിതരണം, വിൽപന തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പലതും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും വ്യാപാരമേഖല കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമാകുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ വ്യാപാരികൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നു. ചെറുകിട പരമ്പരാഗത കടകളിൽ നിന്ന് ആധുനിക ഷോറൂമുകളിലേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കിയെന്നും, കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാപാരചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അതെന്നും കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.
ആഭരണങ്ങളിലെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം
ഒരുകാലത്ത് കാശുമാലയും പാലക്കാമോതിരവും മുല്ലമൊട്ടുമാലയും ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങളായിരുന്നു വിപണിയുടെ മുഖമുദ്ര. പിന്നീട് കാലത്തിനും തലമുറകൾക്കും അനുസരിച്ച് ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും നിർമാണത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.
രാജകീയ പരമ്പരാഗത ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് ലോകോത്തര ഫാഷൻ ഡിസൈനുകളിലേക്കും, ഭാരമേറിയ ആഭരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളിലേക്കും വിപണി അതിവേഗം വളർന്നു. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, നൂതന ഡിസൈനുകൾ, മെഷീൻ നിർമാണം, കൃത്യതയാർന്ന ഫിനിഷിങ് എന്നിവ സ്വർണവ്യാപാരത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമായി മാറി.
കുറഞ്ഞ കാരറ്റിൽ നിന്ന് 916 എച്ച്യുഐഡി നിലവാരത്തിലേക്ക്
സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത്. കുറഞ്ഞ കാരറ്റ് ആഭരണങ്ങളിൽ നിന്ന് 22 കാരറ്റ് 916 പരിശുദ്ധിയുള്ള ഹാൾമാർക്ക് ആഭരണങ്ങളിലേക്കും ആറക്ക എച്ച്യുഐഡി തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനത്തിലേക്കും വ്യാപാരം വളർന്നു. ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വിശ്വാസവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഹാൾമാർക്കിങ് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഇന്ന് സ്വർണാഭരണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി തിരിച്ചറിയാനും അതിൻ്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാനും ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്.
ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലെ റെക്കോർഡ് വിലവർധന
കേരളത്തിൻ്റെ 70 വർഷത്തെ സ്വർണവ്യാപാര ചരിത്രത്തിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊരു വിസ്മയകരമായ അധ്യായമാണ് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ അഭൂതപൂർവമായ വർധന. മറ്റനേകം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിലവർധനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ സ്വർണം കൈവരിച്ച വിലവർധന അത്യപൂർവമാണ്.
1956ൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില വെറും 72 രൂപയായിരുന്നു. 2026 ഒക്ടോബർ 31ലെ വിപണിനിരക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു പവന് ഏകദേശം 1,13,680 രൂപയാണ് വില. അതായത്, ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ സ്വർണവില ഏകദേശം 1579 മടങ്ങായി ഉയർന്നു. 1956ൽ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ചെലവായിരുന്ന തുകയ്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ ചെറിയൊരംശം പോലും വാങ്ങാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് പണത്തിൻ്റെ വാങ്ങൽശേഷി മാറി.
ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം, രൂപയുടെ വിനിമയനിരക്ക്, പണപ്പെരുപ്പം, കേന്ദ്രബാങ്കുകളുടെ സ്വർണശേഖരം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നിരന്തരം സ്വാധീനിച്ചു. വില കുതിച്ചുയർന്നിട്ടും കേരളീയരുടെ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽശേഷിക്കും അഭിരുചികൾക്കും അനുസരിച്ച് ആഭരണങ്ങളുടെ ഭാരത്തിലും ഡിസൈനുകളിലും വാങ്ങൽ രീതികളിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഭാരമേറിയ ആഭരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് സ്വർണവിലയിലെ വർധനയും പ്രധാന കാരണമായി. ഒരുകാലത്ത് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മാത്രം സ്വർണത്തെ കണ്ടിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ഇന്ന് സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുടെയും നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി സ്വർണത്തെ കാണുന്നു.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം
ചെറുകിട കുടുംബവ്യാപാരമായി ആരംഭിച്ച സ്വർണവ്യാപാരം ഇന്ന് നിർമാണം, മൊത്തവ്യാപാരം, റീട്ടെയിൽ, ഡിസൈനിങ്, തൊഴിലാളികൾ, കാരിഗർമാർ, ഗതാഗതം, ബാങ്കിങ് തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു.
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ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവനത്തിന് ഈ മേഖല താങ്ങായി നിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ ജില്ലയിലും നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്വർണവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് സജീവമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസൈനുകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും കേരളത്തിൻ്റെ വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ ആഭരണവ്യാപാരവും ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി മാറുകയാണ്.
ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ
നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കാലം കണ്ടു. നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ കണ്ടു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച കണ്ടു. ഉപഭോക്തൃ അഭിരുചികളുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു. വിലയിലെ ചരിത്രപരമായ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി. കേരളത്തിൻ്റെ 70 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണവ്യാപാരത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു സുവർണ അധ്യായമുണ്ട്. ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ തലമുറകളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത വ്യാപാരികളും സ്വർണപ്പണിക്കാരും കാരിഗർമാരും ജീവനക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളുമുണ്ട്.
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