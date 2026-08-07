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പൊന്നിന്‍ വില വീണ്ടും മേലേക്ക്; പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷവും ഓണ സീസണും, നെഞ്ചിടിപ്പേറുമോ ആഭരണപ്രേമികള്‍ക്ക്?

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്കില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഏതാനും ദിവസത്തെ നിരക്കും അതിലുണ്ടായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും അറിയാം.

KERALA GOLD RATE D HIKE AND FLUCTUATIONS IN GOLD GOLD സ്വര്‍ണം
Gold rate. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 3:00 PM IST

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മുനീറ ഫാസില്‍

സ്വർണ വിപണിയിൽ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളുടെ നാളുകളാണിത്. പവന് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേക്ക് കുതിച്ച വിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ 1,09,920 രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ നിരക്ക്. പണിക്കൂലിയും ഹോൾമാർക്ക് ചാർജും ജിഎസ്‌ടിയും ചേരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാനാവാത്ത തുക നൽകേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിന് പിന്നിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളുമാണ്.

വില ഏറെ ഉയർന്നിരുന്ന സ്വർണത്തിന് 2026ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് അല്‌പം ഇടിവുണ്ടായത്. 2026ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ 20 ശതമാനം വില ഉയർന്ന സ്വർണത്തിന് അടുത്ത രണ്ടുമാസങ്ങൾ കൂടി പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും 30 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടായി. യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഈ വ്യതിയാനം.

KERALA GOLD RATE D HIKE AND FLUCTUATIONS IN GOLD GOLD സ്വര്‍ണം
പത്ത് ദിവസത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍. (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയായി സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി സ്വർണ വിലയിൽ ഉയർച്ചയാണ് കാണാനായത്. എന്നാൽ അതിനുമുൻപുള്ള ദിവസം വില അല്‌പം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ജൂലൈ മൂന്നിനാകട്ടെ വിലയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പവന് 3000ത്തിലധികം രൂപയുടെ വർധനയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇടിവാണുണ്ടാകുന്നത്.

ജൂലൈ മാസത്തിലെ യുഎസ് എഡിപി സ്വകാര്യ തൊഴിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ 44,000 തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലയില്‍ ശക്തമായ നിലപാട് തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നേടിയ നേട്ടം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വർണം ഔൺസിന് 4,200 ഡോളറിന് മുകളിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. തൊഴിൽ വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ദുർബലമായ സാഹചര്യം തുടരുന്നതായാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

KERALA GOLD RATE D HIKE AND FLUCTUATIONS IN GOLD GOLD സ്വര്‍ണം
ജൂണിലെ വില വിവരം ഇങ്ങനെ. (ETV Bharat)

ഇത് യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിപണി പ്രതീക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായാണ് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെത്തുന്നത്. ഡോളറിൻ്റെയും ട്രഷറി ബോണ്ട് വരുമാനത്തിൻ്റെയും ചലനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ തുടർ നയനിലപാടുകളും വരുംദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണ വിലയുടെ ദിശ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരിക്കും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വവും പലിശനിരക്ക് പ്രതീക്ഷകളും സ്വർണത്തിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയാണ് വില വർധന ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് വീണ്ടും വില വർധിച്ചു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കുറഞ്ഞ് നിന്ന സ്വർണ വിലയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള ഉയർച്ച വിപണിയെ ബാധിച്ചേക്കില്ലെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് അബ്‌ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില വർധന തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓണം വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വില വർധനവിനാണ് സാധ്യത.

KERALA GOLD RATE D HIKE AND FLUCTUATIONS IN GOLD GOLD സ്വര്‍ണം
ജൂലൈയിലെ വില കണക്ക്. (ETV Bharat)

കേരളത്തിൽ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. കേരളത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അതോടൊപ്പം വിദേശത്തുനിന്നെത്തുന്ന വരുമാനവുമെല്ലാം സ്വർണത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഉത്സവ സീസണുകളിൽ ഏറെ ഡിമാൻഡാണ് സ്വർണത്തിന്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസമായി തുടരുന്ന സ്വർണവില ഓണ സീസണിൽ വർധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വർധിച്ച് വരുന്ന വിലയാണ് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇതുവരെയുള്ള കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ വില കണക്ക് നോക്കാം.

KERALA GOLD RATE D HIKE AND FLUCTUATIONS IN GOLD GOLD സ്വര്‍ണം
ഓഗസ്റ്റിലെ വില വിവരം. (ETV Bharat)

സ്വർണം വാങ്ങാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം
കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വർണം വാങ്ങാനായി നിരവധി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ജ്വല്ലറികളിലെത്തി നേരിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങാവുന്നത് സാധാരണ രീതികളിലൊന്നാണ്. ഗോൾഡ് കോയിൻ, ബാർ, ബിസ്‌കറ്റ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സ്വർണം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. സ്വർണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഇടിഎഫിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് കൈവശം സ്വർണം സ്വന്തമായി വേണമെന്നില്ല.

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സ്വർണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ എസ്‌ജിബി (Sovereign gold bonds) നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. സ്വർണ വിലയിൽ വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സർക്കാരിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കും. ഡിജിറ്റലായി ഗോൾഡ് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു മാർഗം.

വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്
ജ്വല്ലറികളിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പരിശുദ്ധ സ്വർണമാണോ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നത്. അതിനായി ബിഐഎസ് ഹോൾമാർക്ക് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങണം. നിലവിലെ സ്വർണ നിരക്കും വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന് ഏകദേശം എത്ര വില വരും എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുവേണം ജ്വല്ലറികളിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കാനെത്താൻ. പണിക്കൂലി, വെയ്റ്റേജ് ചാർജ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയണം. മാത്രമല്ല വിശ്വസനീയമായ ജ്വല്ലറികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്നും മാത്രം സ്വർണം വാങ്ങിക്കുക.

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