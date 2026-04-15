സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇനി കാത്തിരിക്കണോ? വില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു
ഇന്ന് പവന് 1,040 രൂപയും ഗ്രാമിന് 130 രൂപയും വർധിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷമുൾപ്പെടെ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം വിശദമായി.
Published : April 15, 2026 at 10:50 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്നു. പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 1040 രൂപയും ഗ്രാമിന് 130 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചത്. ആഗോള വിപണിയിലെ നിരന്തരമായ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ വർധനയോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,13,920 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ ഇത് 1,12,880 രൂപയായിരുന്നു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 130 രൂപ വർധിച്ച് 14,240 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 14,110 രൂപയായിരുന്നു വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 840 രൂപ വർധിച്ച് 93,600 രൂപയായി.
92,760 രൂപയായിരുന്നു പഴയ വില. ഗ്രാമിന് 105 രൂപ വർധിച്ച് 11,700 രൂപയിലെത്തി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 640 രൂപ വർധിച്ച് 72,880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 9110 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 47,000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒരു ഗ്രാമിന് 55 രൂപ വർധിച്ച് 5875 രൂപയിലുമെത്തി. സ്വർണത്തിന് പുറമെ വെള്ളി വിലയിലും വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 270 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2700 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം.
ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാജയപ്പെട്ടു. ചർച്ചകൾ വീണ്ടും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നെങ്കിലും വിപണിയിൽ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെടിനിർത്തൽ നീട്ടിയത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ എണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും സ്വർണവിലയിൽ നേരിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഡോളർ വിനിമയ നിരക്കും ഇറക്കുമതി തീരുവയും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലെ റെക്കോഡ്.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 23നാണ് പവൻ വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ ഈ വിലക്കയറ്റം വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
