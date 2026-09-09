സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; പവന് 760 രൂപ കുറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് പ്രകടമായത്
Published : September 9, 2026 at 9:44 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് ബുധനാഴ്ച ഗ്രാമിന് 95 രൂപയും പവന് 760 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 14,145 രൂപയും പവന് 1,13,160 രൂപയുമായി നിരക്ക് താഴ്ന്നു.
തുടർച്ചയായ ചാഞ്ചാട്ടം
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് പ്രകടമായത്. സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 14,240 രൂപയിലും പവന് 1,13,920 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച വിലയിൽ ഇടിവായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,130 രൂപയിലാണ് അന്ന് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 120 രൂപ ഉയർന്ന് 14,360 രൂപയിലായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരം. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച വിപണി തുറന്നപ്പോൾ ഗ്രാമിന് 170 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി 14,190 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഈ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളിലും വ്യാപാരികളിലും ഒരുപോലെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
മറ്റ് നിരക്കുകളും വെള്ളി വിലയും
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലും ബുധനാഴ്ച വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,620 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,050 രൂപയിലും, 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,835 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയും പത്ത് ഗ്രാമിന് 2,500 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി വെള്ളി വില ഈ നിരക്കിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്.
റെക്കോഡ് വിലയും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും
കേരളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2026 ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ നയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
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വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് നിലവിലെ ബോർഡ് റേറ്റിന് പുറമെ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു തുക നൽകേണ്ടി വരും. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈനിന് അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വിവിധ ജ്വല്ലറികളിലെ നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകും. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്കും വിപണിയിലെ ഈ അസ്ഥിരത വെല്ലുവിളിയാണ്.
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