സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം; വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു
എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,13,040 രൂപ നൽകണം. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Published : September 7, 2026 at 9:54 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 480 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 14,130 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,13,040 രൂപ നൽകണം. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,610 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. എട്ട് ഗ്രാമിന് 92,880 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,040 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 72,320 രൂപയാണ് വില. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,830 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 46,640 രൂപയുമായി. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,500 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിലവിവരങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ പകുതിയോടെ ഉയർന്ന സ്വർണവില പിന്നീട് താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 305 രൂപയുടെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി 14,240 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. എട്ട് ഗ്രാമിന് അന്ന് 1,13,920 രൂപയായിരുന്നു വില. 18 കാരറ്റിന് 250 രൂപയും 14 കാരറ്റിന് 190 രൂപയും ഒമ്പത് കാരറ്റിന് 125 രൂപയും അന്ന് വർധിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സെപ്റ്റംബർ നാലിന് വീണ്ടും വില ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 14,360 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,14,880 രൂപയുമായി. 18 കാരറ്റിന് 100 രൂപയും 14 കാരറ്റിന് 80 രൂപയും ഒമ്പത് കാരറ്റിന് 50 രൂപയുമാണ് അന്ന് കൂടിയത്.
എന്നാൽ ശനിയാഴ്ചയായ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് വില കുറയുകയായിരുന്നു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 170 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,190 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,13,520 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. 18 കാരറ്റിന് 145 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,655 രൂപയും 14 കാരറ്റിന് 110 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,080 രൂപയും ഒമ്പത് കാരറ്റിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,855 രൂപയുമായി. ഞായറാഴ്ച അവധിയായതിനാൽ ശനിയാഴ്ചത്തെ വിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. തുടർന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ചയായ ഇന്ന് വീണ്ടും വില കുറഞ്ഞത്.
റെക്കോഡ് വിലയും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും
കേരളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. നിലവിൽ റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്നും വലിയ കുറവാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പലിശ നിരക്കുകളിലെ തീരുമാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
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ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വില കുറയുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കുറവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലവും വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് വിപണിയിലുള്ളത്.
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