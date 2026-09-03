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സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടി; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് ഉയർന്നത് 2,440 രൂപ

22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും ഇന്ന് വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 250 രൂപ വർധിച്ച് 11,700 രൂപയായി

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Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 9:47 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തുടർച്ചയായി ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്വർണവിലയാണ് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുതിച്ചുയർന്നത്. ഗ്രാമിന് 305 രൂപയും പവന് 2,440 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,240 രൂപയും പവന് 1,13,920 രൂപയുമായി.

മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും ഇന്ന് വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 250 രൂപ വർധിച്ച് 11,700 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 93,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 190 രൂപ ഉയർന്ന് 9,110 രൂപയിലെത്തി. പവന് 72,880 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 125 രൂപ വർധിച്ച് 5,875 രൂപയും പവന് 47,000 രൂപയുമായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിലവിവരങ്ങൾ
ഓഗസ്റ്റ് അവസാന വാരം മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് പ്രകടമായിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,17,200 രൂപയായിരുന്നു വില. പിറ്റേദിവസം ഇത് 1,16,040 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വീണ്ടും വില ഇടിഞ്ഞ് 1,14,960 രൂപയിലെത്തി.

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ പവന് 1,15,080 രൂപയായി നേരിയ വർധന കാണിച്ചെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ വില വീണ്ടും മാറി. പവന് 1,13,720 രൂപയായാണ് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വില ഇടിഞ്ഞത്. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് വീണ്ടും വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടു. ഗ്രാമിന് 280 രൂപയും പവന് 2,240 രൂപയും കുറഞ്ഞ് പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,11,480 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ബുധനാഴ്ച വ്യാപാരം നടന്നത്. ഈ വലിയ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് വ്യാഴാഴ്ച സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നത്.

റെക്കോഡ് വിലയും വെള്ളി നിരക്കും
സംസ്ഥാനത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളിയുടെ വിലയിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 255 രൂപയായിരുന്നു വില. ഓഗസ്റ്റ് 29നും 31നും ഇത് 260 രൂപയായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് 250 രൂപയായും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് 245 രൂപയായും വെള്ളിവില കുറയുകയുണ്ടായി.

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രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം വർധിക്കുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിവാഹ സീസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മുന്നിൽ നിൽക്കെ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.

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