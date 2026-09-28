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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പവന് 1840 രൂപ കുറഞ്ഞു

ഞായറാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചത്തെ വില തന്നെയായിരുന്നു വിപണിയിൽ. വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണവിലയിൽ വർധന ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് ശനിയാഴ്ച വിപണിയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

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Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 9:52 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1840 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,10,120 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 230 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,765 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ചത്തെ വിലയിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റമാണ് തിങ്കളാഴ്ച വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചത്തെ വില തന്നെയായിരുന്നു വിപണിയിൽ. വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണവിലയിൽ വർധന ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് ശനിയാഴ്ച വിപണിയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്.

മറ്റു കാരറ്റുകളിലെ നിരക്ക്
22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റു വിഭാഗം സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 190 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,310 രൂപയിലെത്തി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 90,480 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 145 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 8,810 രൂപയും പവന് 70,480 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 5,680 രൂപയും പവന് 45,440 രൂപയുമായി മാറി.

വെള്ളി വിലയിലും ഇടിവ്
സ്വർണത്തിന് പിന്നാലെ വെള്ളി വിലയിലും ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 240 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വെള്ളി വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,400 രൂപയാണ് വിപണിവില. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 245 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്.

താഴ്ന്ന കാരറ്റുകളോട് പ്രിയം
സ്വർണവില ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് ആഭരണം വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവർ താഴ്ന്ന കാരറ്റിലുള്ള ആഭരണങ്ങളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളാണ് ഈ കാരറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുക. സാധാരണ സ്വർണാഭരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് പണിക്കൂലി അൽപം കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനുകൾ എല്ലാ ജ്വല്ലറികളിലും ലഭ്യമാണ് എന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇത്തരം ആഭരണങ്ങൾ ഗോൾഡ് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ ഈടായി സ്വീകരിക്കില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം.

റെക്കോഡ് നിരക്കുകൾ
ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിൽ എത്തിയത്. അന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും ഒരു പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് 22 കാരറ്റിന് 14,360 രൂപയും 24 കാരറ്റിന് 15,666 രൂപയുമായിരുന്നു വില. പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 19ന് 22 കാരറ്റിന് 130 രൂപ വർധിച്ച് 14,285 രൂപയിലെത്തിയെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില താഴേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.

വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണത്തിന് അനുകൂലമായി മാറുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

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