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കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഗ്രാമിന് 14,270 രൂപയായി

ശനിയാഴ്ച ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,285 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്.

GOLD PRICE IN KERALA TODAY GOLD RATE KOCHI KERALA GOLD MARKET GOLD RATE DROP TODAY
Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 9:44 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,270 രൂപയുമായി വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു.

ശനിയാഴ്ചത്തെ വില തന്നെയാണ് ഞായറാഴ്ചയും വിപണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,285 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. ഈ വിലയിൽ നിന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വിപണി തുറന്നപ്പോൾ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,725 രൂപയിലെത്തി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 93,800 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 9,130 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 73,040 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,890 രൂപയിലും എട്ട് ഗ്രാമിന് 47,120 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. സ്വർണത്തോടൊപ്പം വെള്ളിയുടെ നിരക്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 255 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. പത്ത് ഗ്രാമിന് 2,550 രൂപ നൽകണം.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വർഷം ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ്. അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,31,160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഈ റെക്കോഡ് നിരക്കിൽ നിന്നും നിലവിൽ സ്വർണവില താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ മൂല്യം, പണപ്പെരുപ്പം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ ആശങ്കകളും നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വിവാഹ സീസണും ഉത്സവ കാലവും വരുന്നതോടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കുമെന്നും ഇത് വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും വ്യാപാരികൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

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സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പവൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈനിന് അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. അതിനാൽ, ബോർഡ് വിലയ്ക്ക് പുറമെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക തുക നൽകേണ്ടി വരും. സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് വില കുറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

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