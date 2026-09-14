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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് 1,13,000 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ എട്ട് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,13,000 രൂപയായി

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Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 9:37 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,125 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,13,000 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില.

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ എട്ട് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,13,000 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,605 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു പവൻ 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 92,840 രൂപ നൽകണം. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,040 രൂപയും, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,830 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

വെള്ളി വിലയിൽ വർധന
സ്വർണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും വെള്ളി വിലയിൽ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 10 രൂപ വർധിച്ച് 255 രൂപയായി. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,550 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. ശനിയാഴ്ച ഇത് യഥാക്രമം 245 രൂപയും 2,450 രൂപയുമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ നിരക്ക്
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വില പരിശോധിച്ചാൽ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രകടമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 10ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 14,255 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നത്. അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,040 രൂപയായിരുന്നു വില. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 12ന് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 14,155 രൂപയിലും പവന് 1,13,240 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. തുടർന്നാണ് ഇന്ന് വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഈ റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്നാണ് നിലവിൽ സ്വർണവില താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.

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വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിവാഹ സീസണും ഉത്സവകാലവും വരാനിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും വിപണിയെയും വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വിലയിലെ ഈ നേരിയ ഇടിവ് ആശ്വാസകരമാണ്.

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