സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പവന് കുറഞ്ഞത് 1,920 രൂപ
സ്വർണ വില കുറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ആഭരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വാങ്ങാനും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും
Published : September 11, 2026 at 10:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 240 രൂപയും പവന് 1,920 രൂപയുമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,051 രൂപയിലും പവന് 1,12,120 രൂപയിലുമാണ് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 195 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,515 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. എട്ട് ഗ്രാമിന് 92,120 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 150 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,970 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 71,760 രൂപയാണ് വില. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,785 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 46,280 രൂപയുമായി. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ മാറ്റം പ്രകടമാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,450 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
സ്വർണ വില കുറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ആഭരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വാങ്ങാനും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും. കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്വർണം കേവലം ഒരു അലങ്കാരമല്ല, മറിച്ച് ഒരു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപവും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ആശ്രയവുമാണ്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കുകൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ കൂടി ചേർത്തുള്ള അന്തിമ വില വ്യാപാരികളിൽനിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും.
വില ഇടിയാൻ കാരണം
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയർന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില ഇടിയാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. എണ്ണവില ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുമാണ് സ്വർണ വില കുറയുന്നതിന് പിന്നിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണ നിരക്കിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് യുഎസ് ഡോളറിലാണ്. ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റ് കറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാകുന്നു. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുകയും വില താഴാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നടപടികളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിൽനിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
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സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കുറവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലവും വലിയ ഡിമാൻഡാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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