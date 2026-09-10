സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു; പവന് 1,14,040 രൂപ
സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ച് എണ്ണവിലയും ഡോളറും, വിപണിയിൽ വൻ ചാഞ്ചാട്ടം
Published : September 10, 2026 at 9:42 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. വ്യാഴാഴ്ച ഗ്രാമിന് 110 രൂപയും പവന് 880 രൂപയുമാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 14,255 രൂപയും പവന് 1,14,040 രൂപയുമായി നിരക്ക് മാറി.
മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലും വ്യാഴാഴ്ച വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 90 രൂപ വർധിച്ച് 11,710 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 70 രൂപ ഉയർന്ന് 9,120 രൂപയിലും ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 45 രൂപ വർധിച്ച് 5,880 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയും പത്ത് ഗ്രാമിന് 2,500 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി വെള്ളി വില ഈ നിരക്കിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. 2026 ജനുവരി 29നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിൽ എത്തിയത്. അന്ന് ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
തുടർച്ചയായ ചാഞ്ചാട്ടം
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് പ്രകടമായത്. ബുധനാഴ്ച ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,145 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 14,240 രൂപയിലെത്തിയെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,130 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 120 രൂപ ഉയർന്ന് 14,360 രൂപയിലെത്തിയ സ്വർണവില ശനിയാഴ്ച വിപണി തുറന്നപ്പോൾ 170 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി 14,190 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു. ഈ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളിലും വ്യാപാരികളിലും ഒരുപോലെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
വില നിർണയിക്കുന്നത് യുദ്ധം മാത്രമല്ല
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആഗോള വിപണി നൽകിയ പ്രതികരണമല്ല ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്. അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രധാനമായും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷമായാണ് വിപണി അതിനെ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് എണ്ണവിതരണ ഭീഷണി, പണപ്പെരുപ്പം, അമേരിക്കൻ പലിശനിരക്ക്, ഡോളർ, രൂപ തുടങ്ങിയ നിരവധി സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് സ്വർണവിലയിലും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലും രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കിലും ഒരേസമയം വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷം വീണ്ടും ശക്തമായതോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണവിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് ഏകദേശം 100 ഡോളറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എണ്ണവില ഉയരുന്നത് ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഗതാഗതം, ഉത്പാദനം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിലെ ചെലവ് വർധിക്കുന്നതോടെ പണപ്പെരുപ്പം വീണ്ടും ശക്തമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്.
സ്വർണവിപണിയിൽ രണ്ട് വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുദ്ധവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷവും നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വില ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. എന്നാൽ എണ്ണവില ഉയർന്ന് പണപ്പെരുപ്പം ശക്തമായാൽ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുകയോ പലിശ ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ശക്തമാകും.
ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് സാധാരണയായി പലിശ ലഭിക്കാത്ത സ്വർണത്തിന് സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കും. സ്വർണത്തെ ഉയർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളും താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിപണിയിലെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ഏകദേശം 4,385 ഡോളറിലും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഏകദേശം 99.46 ഡോളറിലും എത്തിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ രൂപയും നിർണായകം
ഇന്ത്യ വലിയ തോതിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. എണ്ണവില ഉയരുമ്പോൾ അതിനായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഡോളർ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ഇതോടെ ഡോളറിനുള്ള ആവശ്യകത വർധിക്കുകയും രൂപയ്ക്ക് മേൽ സമ്മർദം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 95 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതിഫലനങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവിലയും ഡോളർ രൂപ വിനിമയ നിരക്കും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുറച്ചെങ്കിലും താഴ്ന്നാലും രൂപ ദുർബലമായാൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവില അതേ അനുപാതത്തിൽ കുറയണമെന്നില്ല.
യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ സ്വർണവില നിർബന്ധമായും ഉയരും എന്ന ധാരണ എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയല്ല. 2026ലെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലും സ്വർണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ദുർബലമായിരുന്നുവെന്ന് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലും വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു.
യുദ്ധം ദീർഘകാലം തുടരുന്നതിനൊപ്പം എണ്ണവിതരണത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിപണി യുദ്ധം മാത്രം നോക്കിയല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത്. യുദ്ധം, എണ്ണവില, പണപ്പെരുപ്പം, അമേരിക്കൻ പലിശനിരക്ക്, യുഎസ് ബോണ്ട് വരുമാനം, ഡോളർ, രൂപ എന്നീ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നാണ് സ്വർണവിലയുടെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നത്.
ആറുമാസം മുൻപ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷത്തെ പ്രധാനമായും ഒരു യുദ്ധവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുമായാണ് വിപണി കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനൊപ്പം എണ്ണവിതരണ പ്രതിസന്ധിയും പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും പലിശനിരക്കിലെ അനിശ്ചിതത്വവും കൂടി എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയരുന്നതും രൂപ ദുർബലമാകുന്നതും സ്വർണത്തിന് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ആവശ്യം നിലനിൽക്കുന്നതും ഒരേസമയം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്വർണവിലയുടെ കഥ യുദ്ധത്തിൻ്റെ മാത്രം കഥയല്ലെന്നും എണ്ണയുടെയും ഡോളറിൻ്റെയും പലിശനിരക്കിൻ്റെയും രൂപയുടെയും കൂടി കഥയാണെന്നും അബ്ദുൽ നാസർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- മലയാളം അറിയില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് പിഴ! വയോധികന് 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്