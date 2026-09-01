തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
സംസ്ഥാനത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2026 ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്
Published : September 1, 2026 at 11:21 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധന. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വില ഇടിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നത്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്.
ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,385 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. എട്ട് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പവന് 1,15,080 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 11,815 രൂപയിലും പവന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 94,520 രൂപയിലുമാണ് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ 14 കാരറ്റ്, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 9,205 രൂപയായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് ഗ്രാമിന് 5,935 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 250 രൂപയായി. 10 ഗ്രാമിന് 2,500 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിലവിവരങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,650 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 29ന് ഗ്രാമിന് 265 രൂപയുടെ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി വില 14,505 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 31 തിങ്കളാഴ്ചയും വിലയിടിവ് തുടർന്നു. ഗ്രാമിന് 135 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,370 രൂപയിലും പവന് 1,14,960 രൂപയിലുമാണ് അന്ന് വ്യാപാരം നടന്നത്. ഈ തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് വിലയിൽ നേരിയ വർധന ഉണ്ടായത്.
റെക്കോഡ് വിലയും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും
സംസ്ഥാനത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2026 ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. ഈ റെക്കോഡ് വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ കുറവുണ്ട്. ഇത് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ നയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
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വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹ സീസൺ ഉൾപ്പെടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ വിലയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. മുൻകൂർ ബുക്കിങ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കും.
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