ETV Bharat / business

സ്വർണം വാങ്ങാൻ മികച്ച സമയം; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.

TODAY GOLD PRICE KERALA GOLD RATE DROP TODAY LATEST GOLD PRICE UPDATE PAVAN GOLD RATE KERALA
Representational image (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,675 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 800 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായത്. ഇതോടെ പവൻ വില 1,09,400 രൂപയായി. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിലൊന്നാണിത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,235 രൂപയായി. ഒരു പവന് 89,880 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,750 രൂപയിലെത്തി. പവന് 70,000 രൂപയാണ് വില. 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,645 രൂപയും പവന് 45,160 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. അതേസമയം, വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.

റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്ന് വൻ വീഴ്ച
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സർവകാല റെക്കോഡിൽ നിന്ന് വലിയ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2026 ജനുവരി 29നായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയത്. അന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഈ റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്ന് പവന് 21,760 രൂപയുടെ കുറവാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വില കാരണം സ്വർണം വാങ്ങാൻ മടിച്ചിരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് പുതിയ വിലവിവരങ്ങൾ.

വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യങ്ങളും സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി വില കുറയുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ദീപാവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുറവ് ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്വർണം വാങ്ങാൻ കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ പവൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ജ്വല്ലറികൾക്കും സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകൾക്കും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ മാറ്റം വരാം. സാധാരണയായി അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ 20 ശതമാനം വരെയാണ് പണിക്കൂലിയായി ഈടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ നിരക്കിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു തുക ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വരും. എങ്കിലും മുൻ മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ വിലക്കുറവ് സ്വർണം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിലും സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയാണ്.

Also Read:- ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്ര? വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിപ്പ് ധനമന്ത്രാലയം

TAGGED:

TODAY GOLD PRICE KERALA
GOLD RATE DROP TODAY
LATEST GOLD PRICE UPDATE
PAVAN GOLD RATE KERALA
KERALA GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.