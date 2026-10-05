സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല; പവന് 1,09,400 രൂപയിൽ വ്യാപാരം
ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിലൊന്നാണിത്
Published : October 5, 2026 at 10:18 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയ വൻ ഇടിവിന് ശേഷം അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,675 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,400 രൂപയായി. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിലൊന്നാണിത്. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളിയുടെ ഡിമാൻഡ് ആഗോളതലത്തിൽ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ നിരക്ക്
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണ വിലയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,235 രൂപയും ഒരു പവന് 89,880 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,750 രൂപയായി. പവന് 70,000 രൂപയാണ് വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,645 രൂപയും പവന് 45,160 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലക്കുറവ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്ന് വൻ വീഴ്ച
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സർവകാല റെക്കോഡിൽ നിന്ന് വലിയ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2026 ജനുവരി 29നായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയത്. അന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഈ റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്ന് പവന് 21,760 രൂപയുടെ കുറവാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വില കാരണം സ്വർണം വാങ്ങാൻ മടിച്ചിരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് പുതിയ വിലവിവരങ്ങൾ. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കുറവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യങ്ങളും സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥകൾക്കിടയിലും സ്വർണവില താഴേക്ക് പോകുന്നത് നിക്ഷേപകർ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.
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സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്ക് നിലവിലെ വിലക്കുറവ് മികച്ച അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി വില കുറയുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ദീപാവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുറവ് ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്.
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