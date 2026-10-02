ETV Bharat / business

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; പവന് 1,10,200 രൂപ

ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 13,680 രൂപയിലും പവന് 1,09,440 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്ന സ്വർണ വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ വിലവർധന ഉപയോക്താക്കളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

GOLD PRICE IN KERALA TODAY GOLD RATE KERALA KERALA GOLD MARKET TREND GOLD RATE OCTOBER TWO
Representational image (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 9:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 760 രൂപ വർധിച്ച് വില 1,10,200 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 95 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 13,680 രൂപയിലും പവന് 1,09,440 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്ന സ്വർണ വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ വിലവർധന ഉപയോക്താക്കളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില 2026 ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പവന് 1,31,160 രൂപയാണ്.

മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 75 രൂപ വർധിച്ച് 11,315 രൂപയായി. ഇതോടെ പവന് 90,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കൂടിയതോടെ പവന് 70,520 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 8,815 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 40 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 5,685 രൂപയും പവന് 45,480 രൂപയുമാണ് വിപണി വില. സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വിലയിലും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് വിപണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 235 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളി ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഭരണ നിർമാണത്തിനും വെള്ളി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വിലയിലെ സ്ഥിരത വിപണിയിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കും.

താഴ്‌ന്ന കാരറ്റുകൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു
സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് ആഭരണം വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിനാൽ താഴ്ന്ന കാരറ്റിലുള്ള ആഭരണങ്ങളെയാണ് ആളുകൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളാണ് ഈ കാരറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുക. സാധാരണ സ്വർണാഭരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് പണിക്കൂലി അൽപം കൂടുതലായിരിക്കും. വിവാഹ സീസണും ഉത്സവകാലവും അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതിനാൽ പലരും അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുന്നവരും വിപണിയിൽ സജീവമാണ്.

വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇസ്രയേൽ - പലസ്തീൻ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണത്തിന് അനുകൂലമായി മാറുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് വിലയിൽ പ്രതിഫലനമുണ്ടാകും.

Also Read:- ഒക്ടോബർ മുതൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ: എസ്ബിഐ എടിഎം ചാർജുകൾ, യുപിഐ എംഡിആർ, എൽപിജി കെവൈസി എന്നിവയിലും മാറ്റങ്ങൾ

TAGGED:

GOLD PRICE IN KERALA
TODAY GOLD RATE KERALA
KERALA GOLD MARKET TREND
GOLD RATE OCTOBER TWO
KERALA GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.