സ്വർണവിലയിൽ 'ആശ്വാസം'; തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ദിനവും നേരിയ കുറവ്
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,515 രൂപയും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,08,120 രൂപയുമായി. ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
Published : October 15, 2026 at 10:15 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. പവന് 600 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,515 രൂപയും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,08,120 രൂപയുമായി. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വില കുറയുന്നത് ആഭരണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,060 രൂപയും പവന് 88,480 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 8,650 രൂപയും പവന് 69,200 രൂപയുമായി നിരക്ക് താഴ്ന്നു. അതേസമയം ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 30 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 5,580 രൂപയും പവന് 44,640 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ മാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 230 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വെള്ളി വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. പത്ത് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,300 രൂപയുമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ആൻ്റിക്, കട്ടിങ് ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും.
അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ബിഐഎസ് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യാജ ഹോൾമാർക്കിങ് തടയാൻ എച്ച്യുഐഡി നമ്പർ പരിശോധിക്കുന്നതും ഗുണകരമാണ്. സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ കൃത്യമായ ബില്ല് ചോദിച്ചുവാങ്ങാനും ഉപഭോക്താക്കൾ മറക്കരുത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകൾ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെങ്കിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാകും വിലയെ പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കുക.
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