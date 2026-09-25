സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധന; ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയും വര്ധിച്ചു
ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 15 രൂപ വര്ധിച്ച് 14,010 രൂപയും, ഒരു പവന് പവന് സ്വര്ണത്തിന് 120 രൂപ വര്ധിച്ച് 1,12,080 രൂപയുമായി.
Published : September 25, 2026 at 10:37 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധന. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 15 രൂപ വര്ധിച്ച് 14,010 രൂപയായി. ഒരു പവന് പവന് സ്വര്ണത്തിന് 120 രൂപ വര്ധിച്ച് 1,12,080 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഇന്നലെ സ്വര്ണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വില ഉയര്ന്നത്.
ഉയര്ന്ന വില കൊടുത്ത് ആഭരണം വാങ്ങാന് സാധിക്കാത്തവര് താഴ്ന്ന കാരറ്റിലുള്ള ആഭരണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ലെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളാണ് ഈ കാരറ്റുകളില് ലഭിക്കുക. ഇവയ്ക്ക് പണിക്കൂലി അല്പ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാല് വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനുകള് എല്ലാ ജ്വല്ലറികളിലും ലഭ്യമാണ്. ഇവ ഗോള്ഡ് ലോണ് എടുക്കുമ്പോള് ബാങ്കുകള് ഈടായി സ്വീകരിക്കില്ല.
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മറ്റു കാരറ്റുകളുടെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റു വിഭാഗം സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 11,510 രൂപയിലെത്തി. എട്ടു ഗ്രാമിന് 92,080 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 10 രൂപയുടെ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 8,965 രൂപയും പവന് 71,720 രൂപയുമായി. ഒൻപതു കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 5 രൂപ വർധിച്ച് ഗ്രാമിന് 5,780 രൂപയും പവന് 46,240 രൂപയുമായി മാറി.
അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 245 രൂപയിലെത്തിയ വെള്ളി നിരക്ക് ഇന്നും അതേപടി തുടരുകയാണ്. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,450 രൂപയാണ് വിപണിവില.
ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിൽ എത്തിയത്. അന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും ഒരു പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് 22 കാരറ്റിന് 14,360 രൂപയും 24 കാരറ്റിന് 15,666 രൂപയുമായിരുന്നു വില. പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 19ന് 22 കാരറ്റിന് 130 രൂപ വർധിച്ച് 14,285 രൂപയിലെത്തിയെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില താഴേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.
സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.