ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ 1.24 ലക്ഷം രൂപ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
പവന് 280 രൂപ വര്ധിച്ചു, ഗ്രാമിന് 35 രൂപ ഉയര്ന്ന് വില 14,155 രൂപയായി. ആഗോള വിപണിയില് ഇന്ന് ഒരു ഔണ്സ് സ്വര്ണത്തിൻ്റെ വില 4708 ഡോളറാണ്. സ്വര്ണ വില വിശദമായി...
Published : April 27, 2026 at 1:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,155 രൂപയായി. പവന് 280 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ട്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,13,240 രൂപയിലെത്തി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല. മൂന്ന് ദിവസമായി സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നേരിയ വർധനയുണ്ടായത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവാകും. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1.24 ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. പഴയ സ്വർണം വിൽക്കുന്നവർക്കും മികച്ച വില ലഭിക്കും. പവന് 1.12 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. മറ്റു കാരറ്റ് സ്വർണങ്ങൾക്കും ഇന്ന് വില വർധിച്ചു.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കൂടി. ഇതോടെ വില 11,630 രൂപയായി. ഒരു പവന് 93,040 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഗ്രാം വില 9,060 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവന് 72,480 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ട്. ഗ്രാം വില 5,840 രൂപയായി മാറി. ഒരു പവന് 46,720 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. വെള്ളിയുടെ വിലയിലും വർധനയുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 260 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 10 ഗ്രാമിന് 2,600 രൂപ നൽകണം.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം
ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ന് നേരിയ മാറ്റങ്ങളെ ഉള്ളൂ. ഒരു ഔൺസ് സ്വർണത്തിന് 4708 ഡോളറാണ് നിലവിലെ വില. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധികൾ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്ക, ഇറാൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയാൽ സ്വർണവില വലിയ തോതിൽ ഉയരും. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ ഈ മാസം സ്വർണത്തിന് റെക്കോഡ് വിലയാണ് ലഭിച്ചത്. പവന് 1,14,240 രൂപ വരെ ഈ മാസം വില ഉയർന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയരുന്നത് സ്വർണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും പണപ്പെരുപ്പ ഭീതിയും വർധിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇതാണ് വില വർധനയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം.
വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയ്ക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസത്തെയും വില ഇവർ തീരുമാനിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വിപണിയിലെ നിരക്കുകൾ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും ഇതിനെ ബാധിക്കും. സ്വർണത്തിന് ചുമത്തുന്ന വിവിധ നികുതികൾ വിലയെ മാറ്റുന്നു.
വിനിമയ നിരക്കുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് വില തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഗോൾഡ് അസോസിയേഷനുകൾക്ക് പൂർണ അധികാരമുണ്ട്. സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് വില കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഇവർക്ക് കഴിയും. വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തും.
ഒരു ദിവസം രണ്ട് തവണ വരെ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാറുണ്ട്. ഇത് സ്വർണവിപണിയിലെ സാധാരണ നടപടിയാണ്. സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മാത്രം സ്വർണം വാങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതം. ഭാവിയിലും സ്വർണവില ഉയരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഇത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
