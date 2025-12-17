Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണം ഉടൻ ഒരു ലക്ഷം തൊടും, വിപണി നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്...

ഇന്നലെ പവന് 1120 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നും വീണ്ടും പവന് 480 രൂപ വർധിച്ചു. ഗ്രാമിനും 12,000 കടന്നു.

GOLD PRICE KERALA GOLD PRICE TODAY GOLD RATE IN KERALA TODAY GOLD PRICE
Reprsentative Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഇന്നലെ വില കുറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നത്തെ വർധനവ്. ഇന്നലെ പവന് 1120 രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് 480 രൂപയാണ് പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ 98,640 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില. അതേസമയം ഒരു ഗ്രാമിന് 12,330 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു പവന് ഉടനെ ഒരു ലക്ഷം തൊടുമെന്നാണ് വിപണി നിരീക്ഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അതേസമയം, വിപണി വിലയ്ക്കൊപ്പം 3% ജിഎസ്‌ടിയും (GST) കൂടാതെ പണിക്കൂലിയും (Making charges) ചേർത്താണ് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത്. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും പണിക്കൂലിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതിനാലാണ് സ്വർണ വില കുതിച്ചു ഉയരുന്നത്.

റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആഗോള സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരിൽ ഏകദേശം 70% പേരും അടുത്ത വർഷം സ്വർണ്ണ വില ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ വിലയിൽ ഗണ്യമായ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പണപ്പെരുപ്പ പ്രതിരോധത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സംരക്ഷണമായി സ്വര്‍ണത്തെ കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു.

ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്‍റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില അതാത് ദിവസത്തേത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അനുസൃതമാക്കിയാണ് വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ ഉദേശിക്കുന്ന ദിവസം വില കൂടിയാലും ബുക്കിങ് ദിവസത്തെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് വില ഈടാക്കുക. ഇനി ബുക്ക് ചെയ്‌ത ദിവസത്തേക്കാള്‍ വില കുറയുകയാണെങ്കില്‍ ബുക്കിങ്‌ ചെയ്‌തവര്‍ക്ക് അന്നത്തെ വിലയിലും സ്വര്‍ണം വാങ്ങാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡിസംബർ മാസത്തെ സ്വർണ വില

തീയതി1 പവൻ്റെ വില
ഡിസംബർ 01 95,680
ഡിസംബർ 02 95,240
ഡിസംബർ 03 95,760
ഡിസംബർ 04 95,080
ഡിസംബർ 05 95,840
ഡിസംബർ 06 95,440
ഡിസംബർ 07 95,440
ഡിസംബർ 08 95,640
ഡിസംബർ 09 94,920
ഡിസംബർ 10 95,560
ഡിസംബർ 11 95,880
ഡിസംബർ 12 98,400
ഡിസംബർ 13 98,200
ഡിസംബർ 14 98,200
ഡിസംബർ 15 99,280
ഡിസംബർ 16 98,160

സ്വർണ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങള്‍

യുഎസ് തീരുവ വർധനയ്ക്കിടയിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും വില ഉയരുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ലാഭമെടുപ്പുമൊക്കെ വില കുതിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയിലും മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. അതേസമയം രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ ഗോൾഡ് അസോസിയേഷനുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വിലയിടുന്നത്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിന് വിലകൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അസോസിയേഷനുകൾക്ക് സാധിക്കും. ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ വരെയും അസോസിയേഷനുകൾ വില പുതുക്കാറുണ്ട്.

Also Read: കൂപ്പുകുത്തി രൂപ; 90.87 എന്ന റെക്കോഡ് താഴ്‌ചയിലേയ്‌ക്ക്, കാരണം ഇതൊക്കെ

TAGGED:

KERALA GOLD PRICE
TODAY GOLD RATE IN KERALA
TODAY GOLD PRICE
GOLD PRICE HIT RECORD
GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.