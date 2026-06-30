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സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ അറിയാം

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്

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Representational image (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 11:21 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ ഇടിവ്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 165 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,845 രൂപയിലെത്തി. പവന് 1,02,760 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.

സ്വർണവിലയിലെ തുടർച്ചയായ ഇടിവ് വിവാഹാവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 135 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,560 രൂപയും പവന് 84,480 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 8,225 രൂപയും പവന് 65,800 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.

ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 5,305 രൂപയും പവന് 42,440 രൂപയുമായി. വെള്ളിവിലയിലും മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് സ്വർണവില റെക്കോഡ് നിരക്കായ ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയിലും പവന് 1,31,160 രൂപയിലും എത്തിയിരുന്നത്.

പണിക്കൂലിയും നികുതിയും
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ആൻ്റിക്, കട്ടിങ് ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ബിഐഎസ് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ബില്ല് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനും ഉപഭോക്താക്കൾ മറക്കരുത്.

വില മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം, രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ആഗോളതലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പവും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലവും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഭവവികാസങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിക്ഷേപകർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. സ്വർണവിലയിലെ ഈ കുറവ് സാധാരണക്കാർക്കും ചെറുകിട നിക്ഷേപകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കുറവ് ഗുണം ചെയ്യും.

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