ആശ്വാസമായി സ്വർണവില താഴോട്ട്; മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 415 രൂപ
ശനിയാഴ്ച 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 265 രൂപയുടെ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് ഗ്രാമിന് 14,505 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,16,040 രൂപയുമായിരുന്നു വില. വെള്ളിയാഴ്ചയും വില കുറഞ്ഞിരുന്നു
Published : August 31, 2026 at 10:28 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ ഇടിവ്. ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 31 തിങ്കളാഴ്ച) 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 135 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,370 രൂപയിലെത്തി. എട്ട് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പവന് 1,14,960 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില.
വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ ഇന്നത്തെ വില
22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റ് സ്വർണങ്ങളുടെ വിലയിലും ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 110 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,805 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 94,440 രൂപയാണ് വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 85 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 9,195 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 73,560 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,930 രൂപയിലെത്തി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 47,440 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിലവിവരങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാകും. ഓഗസ്റ്റ് 29 ശനിയാഴ്ച 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 265 രൂപയുടെ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് ഗ്രാമിന് 14,505 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,16,040 രൂപയുമായിരുന്നു വില. അതിനുമുൻപ് ഓഗസ്റ്റ് 28 വെള്ളിയാഴ്ചയും വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,650 രൂപയിലും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,17,200 രൂപയിലുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപാരം നടന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഗ്രാമിന് ആകെ 415 രൂപയുടെ കുറവാണ് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
വെള്ളി വിലയും റെക്കോഡ് വിലയും
സ്വർണവില കുറയുമ്പോഴും വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 260 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. പത്ത് ഗ്രാമിന് 2,600 രൂപ നൽകണം. ശനിയാഴ്ചയും ഇതേ വിലയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നത്. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 255 രൂപയായിരുന്നു വെള്ളി വില. ശനിയാഴ്ച അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് 260 രൂപയിലെത്തിയ ശേഷം വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
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കേരളത്തിലെ സ്വർണവിപണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെക്കോഡ് വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2026 ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ നയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഈ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. വിവാഹ സീസൺ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വില കുറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
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