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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പവന് 1,16,040 രൂപയായി

ഇന്ന് രാവിലെ ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,505 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്

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Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2026 at 9:45 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും വില കുറഞ്ഞതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,16,040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 265 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
ഇന്ന് രാവിലെ ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,505 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. എട്ട് ഗ്രാമിന് അഥവാ ഒരു പവന് 1,16,040 രൂപ നൽകണം. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 220 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,915 രൂപയിലെത്തി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 95,320 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 170 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,280 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 74,240 രൂപയാണ് വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,985 രൂപയിലും എട്ട് ഗ്രാമിന് 47,880 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും വെള്ളി വിലയിൽ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് 260 രൂപയായി. പത്ത് ഗ്രാമിന് 2,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിപണി
വെള്ളിയാഴ്ചയും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,650 രൂപയിലും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,17,200 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം നടന്നത്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,040 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നിരക്ക്. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 340 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ വിലവിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് 2.78 ശതമാനം വർധനവോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,600 രൂപയിലെത്തി. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ഗ്രാമിന് 15,030 രൂപ വരെ ഉയർന്ന ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വില താഴോട്ട് വരുന്നത്.

2026 ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിൽ എത്തിയത്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം, അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശ നിരക്കുകളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

ശുദ്ധസ്വർണമായ 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും സമാനമായ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്ക് ഈ വിലക്കുറവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരേ നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത്. പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടെ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്ന തുകയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും.

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വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. വിവാഹ സീസണും ഉത്സവകാലവും വരുന്നതിനാൽ വിലക്കുറവ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

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