സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 3160 രൂപ
22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണനിരക്കിലും വലിയ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 325 രൂപ വർധിച്ച് 11,995 രൂപയിലെത്തി.
Published : August 20, 2026 at 9:41 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന. ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇടിവിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് പവന് 3160 രൂപയും ഗ്രാമിന് 395 രൂപയുമാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,16,800 രൂപയായും ഗ്രാമിന് 14,600 രൂപയായും മാറി.
വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണനിരക്കിലും വലിയ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 325 രൂപ വർധിച്ച് 11,995 രൂപയിലെത്തി. ഇതിൻ്റെ പവൻ നിരക്ക് 95,960 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 250 രൂപ ഉയർന്ന് 9,340 രൂപയായും പവന് 74,720 രൂപയായും മാറി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 165 രൂപ വർധിച്ച് 6,025 രൂപയായും പവന് 48,200 രൂപയായുമാണ് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
വെള്ളി വിലയിലും കുതിപ്പ്
സ്വർണത്തോടൊപ്പം വെള്ളി നിരക്കിലും ഇന്ന് വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 255 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,550 രൂപ നിരക്കിലാണ് വിപണിയിലെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഭരണ നിർമാണത്തിനും വെള്ളി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിലമാറ്റം വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കും.
വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധിയും ആശങ്കയും
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തുടർന്ന സ്വർണവില ഇന്നലെ നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞത് വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ആശ്വാസം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വൻ വർധന വീണ്ടും സങ്കീർണമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിങ്ങമാസം ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാഹ സീസണുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഉയർന്ന വില സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്. പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, എച്ച് യു ഐ ഡി ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ തുക നൽകേണ്ടിവരും. സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണെങ്കിലും ഉത്സവ സീസണുകൾ അടുത്തിരിക്കെ വിപണിയിൽ കച്ചവടം നടക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സ്വർണ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വിലമാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയുടെ സ്വാധീനം
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഡോളർ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങളുമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ നയങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും തുടരുന്നതിനാൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ സൂചനകളും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
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സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകർ കൂടുതലായി എത്തുന്നതും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വിലക്കുറവുള്ള സമയങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരമായിരിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വർണവിലയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും.
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