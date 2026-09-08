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തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വർധന; പവന് 1,13,920 രൂപ

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 90 രൂപ വർധിച്ച് 11,700 രൂപയായി

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Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 10:35 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 14,240 രൂപയിലെത്തി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,13,920 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വിലവിവരങ്ങൾ
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 90 രൂപ വർധിച്ച് 11,700 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 93,600 രൂപയാണ് നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 9,110 രൂപയിലും എട്ട് ഗ്രാമിന് 72,880 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 45 രൂപ വർധിച്ച് 5,875 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 47,000 രൂപയുമായി. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,500 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിപണി
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചയായ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,130 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നത്. ശനിയാഴ്ചയായ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ഗ്രാമിന് 170 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,190 രൂപയിലുമെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ഗ്രാമിന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 14,360 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,14,880 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഗ്രാമിന് 305 രൂപയുടെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി 14,240 രൂപയിലുമെത്തിയിരുന്നു.

റെക്കോഡ് വിലയും മാറ്റങ്ങളും
കേരളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും എട്ട് ഗ്രാമിന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. നിലവിൽ റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്നും വലിയ കുറവാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പലിശ നിരക്കുകളിലെ തീരുമാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.

ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവർക്കും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും വിലയിലെ ഓരോ മാറ്റവും പ്രധാനമാണ്.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലവും വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് വിപണിയിലുള്ളത്. ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തും സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയിൽ നിർണായകമാകും. ഇതിന് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

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