സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 600 രൂപ
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പവൻവില 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്
Published : November 16, 2026 at 10:03 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 75 രൂപയും പവന് 600 രൂപയുമാണ് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,540 രൂപയും പവന് 1,00,320 രൂപയുമായി. തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞദിവസം സ്വർണവില വർധിച്ചത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വില വീണ്ടും താഴ്ന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെയും വെള്ളിയുടെയും വില
വിപണിയിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വിലയിലും ഇന്ന് കുറവുണ്ടായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,265 രൂപയിലും പവന് 82,120 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് താഴ്ന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 8,030 രൂപയും പവന് 64,240 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,180 രൂപയും പവന് 41,440 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. സ്വർണത്തിന് പിന്നാലെ വെള്ളിവിലയിലും ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 190 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 1,900 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.
ആഗോള സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപവും
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകളുമാണ് സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. ആഗോള വിപണിയിൽ പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആസ്തിയായാണ് നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ കാണുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽനിന്ന് മൂലധനം സംരക്ഷിക്കാൻ വൻകിട കമ്പനികളും വ്യക്തികളും കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും മറ്റ് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ മഞ്ഞലോഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങി ശേഖരിക്കുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ പ്രകടമാകുമ്പോഴെല്ലാം നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ സുരക്ഷിത താവളമായി മാറ്റാറുണ്ട്.
യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് നയങ്ങളും പ്രാദേശിക വിപണിയും
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് വരുത്തുന്ന പലിശനിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ യുഎസ് ബോണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കുറയുകയും ഇത് നിക്ഷേപകരെ സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ ഇടിവ് പോലും സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാക്കുന്നതിനാൽ ആഗോളതലത്തിൽ വില കുതിച്ചുയരാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്സവ സീസണുകളോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും വിലക്കയറ്റത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പവൻവില 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് നടത്തിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ ആശ്വാസമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത്.
Also Read: ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വരുമാനത്തിൻ്റെ 30-40% സമ്പാദിക്കാം, മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ 136-ാമത് ശാഖ തുറന്നു