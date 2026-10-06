സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു
ഗ്രാമിന് 13 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,660 രൂപയിലും പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,280 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
Published : October 6, 2026 at 10:56 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 13,660 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,280 രൂപയായി. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിലൊന്നാണിത്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,225 രൂപയായി. ഒരു പവന് 89,800 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,745 രൂപയും പവന് 69,960 രൂപയുമാണ് വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,640 രൂപയും പവന് 45,120 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.
റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്ന് വൻ വീഴ്ച
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സർവകാല റെക്കോഡിൽ നിന്ന് വലിയ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2026 ജനുവരി 29നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയത്. അന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഈ റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്ന് പവന് 21,760 രൂപയുടെ കുറവാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വില കാരണം സ്വർണം വാങ്ങാൻ മടിച്ചിരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് പുതിയ വിലവിവരങ്ങൾ. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യങ്ങളും സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയും ആഗോള തലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നതും ബോണ്ട് യീൽഡ് ഉയരുന്നതുമാണ് സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്.
വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി വില കുറയുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ദീപാവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുറവ് ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. സ്വർണവില കുറയുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലടക്കം സ്വർണാഭരണ വിപണിക്ക് ഉണർവേകുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കുറവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് വില കുറയുന്ന പ്രവണത തുടർന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില താഴേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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