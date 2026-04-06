സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,120 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,09,360 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 165 രൂപ കുറഞ്ഞു. വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
Published : April 6, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 2:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 1120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 140 രൂപയുമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വർധിച്ചത്. രണ്ട് തവണകളായാണ് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റം വന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും വില കുറയാനും കൂടാനും കാരണമാകുന്നത്.
ഇന്നത്തെ വിപണിവില
22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് രാവിലത്തെ വിലയിൽ നിന്ന് 1120 രൂപ വർധിച്ച് 1,10,480 രൂപയായി. 1,09,360 രൂപയായിരുന്നു രാവിലെ. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 140 രൂപ വർധിച്ച് 13,810 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 920 രൂപ വർധിച്ച് 90,800 രൂപയിലെത്തി. രാവിലത്തെ വില 89,880 രൂപയായിരുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 115 രൂപ വർധിച്ച് 11,350 രൂപയായി.
14 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് വിപണിവില 70,720 രൂപയാണ്. 70,000 രൂപയാണ് പഴയ വില. 720 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 90 രൂപ വർധിച്ച് 8,840 രൂപയായി. നേരത്തെ 8750 രൂപയായിരുന്നു. 9 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 480 രൂപ വർധിച്ച് 45,600 രൂപയായി. നേരത്തെ വില 45,120 രൂപയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർധിച്ച് 5,700 രൂപയായി. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2500 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 250 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
ആഗോള ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് തുടരുന്നത്. വില ഇനിയും ഉയരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ. ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവ് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സമാനമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവുവന്നാലും ഈ ആശ്വാസം അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല. ഡോളർ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കൊപ്പം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുന്നതും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
വില വീണ്ടും ഉയരാൻ സാധ്യത
വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇടിവുണ്ടാകുമെങ്കിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചേക്കാം. നിലവിൽ വലിയൊരു ഇടിവ് വിപണിയിൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വില കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന വിലയാണെങ്കിലും സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നൽകുമെന്ന വിശ്വാസം ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരത കൈവരിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർണവിലയിൽ ശാശ്വതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.
