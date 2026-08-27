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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് കുറഞ്ഞത് 560 രൂപ

ബുധനാഴ്ച സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്രാമിന് 15,010 രൂപയും പവന് 1,20,080 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നിരക്ക്

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Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 9:40 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,940 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,19,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.

ബുധനാഴ്ച സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്രാമിന് 15,010 രൂപയും പവന് 1,20,080 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നിരക്ക്. എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വിപണി തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ വില താഴോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. പവന് 560 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിലയിടിവ് ചെറിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.

മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്വർണവിലയിലും ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,275 രൂപയിലെത്തി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 98,200 രൂപയാണ് നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,555 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 76,440 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6,160 രൂപയിലെത്തി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 49,280 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.

സ്വർണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 260 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. പത്ത് ഗ്രാമിന് 2,600 രൂപ നൽകണം. ബുധനാഴ്ചയും ഇതേ നിരക്കിലായിരുന്നു വെള്ളിയുടെ വിൽപന നടന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2026 ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളുമാണ് സ്വർണവിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന.

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സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പവൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പണിക്കൂലി ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അതിനാൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഉപയോക്താക്കൾ ഇന്നത്തെ വിപണി വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുന്നവർക്കും പുതിയ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്കും വിപണിയിലെ ഈ വിലമാറ്റങ്ങൾ നിർണായകമാണ്.

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