സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2,360 രൂപ
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് വിപണിയിൽ വീണ്ടും വലിയൊരു ഇടിവുണ്ടായത്
Published : November 25, 2026 at 10:14 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തുടർച്ചയായ രണ്ട് ദിവസത്തെ വിലവർധനവിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 2,360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 295 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 91,360 രൂപയായും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,420 രൂപയായും താഴ്ന്നു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് വിപണിയിൽ വീണ്ടും വലിയൊരു ഇടിവുണ്ടായത്. നവംബർ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യവാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്ന സ്വർണവില പിന്നീട് ഘട്ടംഘട്ടമായി കുറഞ്ഞുവരുന്ന പ്രവണതയാണ് വിപണിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത്.
വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിലയിലുണ്ടായ ഈ കുറവ് ആഭരണപ്രേമികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള താത്കാലിക ആശ്വാസമാകുന്നുണ്ട്. പവൻ വില 91,360 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നെങ്കിലും പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകളും ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതിലും ഉയർന്ന തുക നൽകേണ്ടിവരും. എങ്കിലും വില കുറഞ്ഞതോടെ ജ്വല്ലറികളിൽ മുൻകൂർ ബുക്കിങ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരുടെയും ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുടെയും എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെയും വെള്ളിയുടെയും വില
22 കാരറ്റിന് പുറമെ 18, 14, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും ഇന്ന് ആനുപാതികമായ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാം വില 9,345 രൂപയും പവൻ വില 74,760 രൂപയുമായി താഴ്ന്നു. 14 കാരറ്റിന് ഗ്രാമിന് 190 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ ഗ്രാം വില 7,315 രൂപയും പവൻ വില 58,520 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 125 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാം വില 4,720 രൂപയും പവൻ വില 37,760 രൂപയുമായി മാറി. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 165 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 1,650 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ, ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം, ആഗോള സാമ്പത്തിക സൂചികകൾ എന്നിവയാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിക്ഷേപകർ നടത്തുന്ന ലാഭമെടുപ്പുമാണ് നിലവിലെ വിലക്കുറവിന് പ്രധാന കാരണമാകുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ വൻകിട നിക്ഷേപകർ ലാഭം ഉറപ്പാക്കാൻ വിൽപനയിലേക്ക് കടന്നതും വില താഴാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശനയം സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ, പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾ, ഡോളർ സൂചികയുടെ ഗതി എന്നിവ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിപണിയിൽ നിർണായകമാകും. കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ആഗോള തലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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