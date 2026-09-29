ഇന്നലെ വില മാറിയത് രണ്ടുതവണ; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 230 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,765 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ വില വീണ്ടും ഇടിയുകയായിരുന്നു.
Published : September 29, 2026 at 9:41 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും വില കുറഞ്ഞതോടെ പവന് 1,09,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,640 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
വില മാറിയത് രണ്ടുതവണ
ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് പ്രകടമായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 230 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,765 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ വില വീണ്ടും ഇടിയുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കൂടി കുറഞ്ഞ് 13,665 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഇന്നലെ മാത്രം ഗ്രാമിന് 330 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്നലെ രാവിലെ 1,10,120 രൂപയായിരുന്നത് ഉച്ചയോടെ 1,09,320 രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 18 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 85 രൂപയും, 14 കാരറ്റിന് 65 രൂപയും, 9 കാരറ്റിന് 40 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്.
മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക്
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,205 രൂപയായി. എട്ട് ഗ്രാമിന് 89,640 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,730 രൂപയിലും (പവന് 69,840 രൂപ), 9 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,630 രൂപയിലുമാണ് (പവന് 45,040 രൂപ) വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
വെള്ളി വിലയിൽ വർധന
സ്വർണവില കുറയുമ്പോഴും വെള്ളി വിലയിൽ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. സാധാരണ വെള്ളി ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് 245 രൂപയായി. പത്ത് ഗ്രാമിന് 2,450 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഇന്നലെ രാവിലെ ഇത് യഥാക്രമം 240 രൂപയും 2,400 രൂപയുമായിരുന്നു.
ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിൽ എത്തിയത്. അന്ന് ഗ്രാമിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെ.ജി.എസ്.എം.എ) ആണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശ നിരക്കുകളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഇതിന് പുറമെ രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതി തീരുവ, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകത എന്നിവയും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്.
വിവാഹ സീസൺ ഉൾപ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ തുടർച്ചയായ ഇടിവ് സാധാരണക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പവൻ്റെ വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും മൂന്ന് ശതമാനം ജി.എസ്.ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും ഡിസൈനുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ബോർഡ് വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക നൽകേണ്ടി വരും. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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