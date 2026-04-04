സ്വർണവില ഇനിയും ഉയരുമോ? ആശങ്കയോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ, ആശ്രയമായി അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തകർച്ചയുമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉടൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ. വിലക്കയറ്റം നേരിടാൻ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ആശ്രയിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ.

Representational image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 4, 2026 at 2:20 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 1,10,680 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 13,835 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിക്ക് അവധിയായതിനാൽ ഇന്നും നാളെയും വിലയിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല.

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 11,320 രൂപയും പവന് 90,560 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 250 രൂപ എന്ന നിലയിൽ വെള്ളി വിലയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതേ വിലയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് തുടരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില ഇനിയും ഉയരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.

വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം

കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം വ്യക്തമാകും. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,020 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. അന്ന് 315 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ഗ്രാമിന് 365 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,655 രൂപയിലെത്തി. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് വീണ്ടും 180 രൂപ വർധിച്ച് 13,835 രൂപയായി. ഏപ്രിൽ നാലിന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഇതേ നിരക്കിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും സമാനമായ വിലമാറ്റമാണ് വിപണിയിൽ ദൃശ്യമായത്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് 15,295 രൂപയായിരുന്ന 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്, ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് 14,897 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് വീണ്ടും 15,093 രൂപയായി വർധിച്ച വില ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

അന്തിമ വില നിർണയം

വിപണിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർണവിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഉപഭോക്താവ് നൽകേണ്ട അന്തിമ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഓരോ ആഭരണത്തിൻ്റെയും ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. സ്വർണവില ദിനംപ്രതി പുതിയ റെക്കോഡുകൾ ഭേദിക്കുന്നത് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന സാധാരണ കുടുംബങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. അതിനാൽ വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്ക ജൂവലറികളും സ്വർണവിലയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം മുൻകൂർ നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് (ഗ്രാം)

തീയതി24 കാരറ്റ്22 കാരറ്റ്
ഏപ്രിൽ 04₹15,093 (0)₹13,835 (0)
ഏപ്രിൽ 03₹15,093 (+196)₹13,835 (+180)
ഏപ്രിൽ 02₹14,897 (-398)₹13,655 (-365)
ഏപ്രിൽ 01₹15,295 (+344)₹14,020 (+315)

ആഗോള ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം

പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടിവും സ്വർണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സമാനമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വിലയിൽ കുറവുണ്ടായാലും ആശ്വാസം അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാറില്ല.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം അവസാനിച്ചാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുമെങ്കിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടിയേക്കാം.

Also Read: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ കമ്മീഷനിങ് പൂർത്തിയായി; യന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റി

