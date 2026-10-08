സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; പവന് 1,09,680 രൂപ
ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,710 രൂപയും ഒരു പവന് 1,09,680 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില
Published : October 8, 2026 at 10:01 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിരക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 13,710 രൂപയും ഒരു പവന് 1,09,680 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും ഇന്ന് മാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 11,265 രൂപയും ഒരു പവന് 90,120 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 8,775 രൂപയും പവന് 70,200 രൂപയുമാണ് വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 5,660 രൂപയും പവന് 45,280 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 22 കാരറ്റിന് 60 രൂപയും 18 കാരറ്റിന് 50 രൂപയും 14 കാരറ്റിന് 40 രൂപയും ഒൻപത് കാരറ്റിന് 25 രൂപയും ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിലയിലാണ് നിലവിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,350 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.
റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്ന് വൻ വീഴ്ച
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സർവകാല റെക്കോഡിൽ നിന്ന് വലിയ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2026 ജനുവരി 29നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയത്. അന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഈ റെക്കോഡ് വിലയിൽ നിന്ന് പവന് 21,760 രൂപയുടെ കുറവാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വില കാരണം സ്വർണം വാങ്ങാൻ മടിച്ചിരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് പുതിയ വിലവിവരങ്ങൾ. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ വിലക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും നിക്ഷേപകരുടെ താത്പര്യങ്ങളും സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയും ആഗോള തലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നതും ബോണ്ട് യീൽഡ് ഉയരുന്നതുമാണ് സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലുണ്ടായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ആഭ്യന്തര വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
സ്വർണവില കുറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർ ഹാൾമാർക്കിങ് മുദ്രകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ബിഐഎസ് ഹാൾമാർക്ക് ഉള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക നൽകിയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത്. അതിനാൽ ഓരോ കടകളിലും പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വർണവിലയിലെ ഈ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്ക് ഈ വിലക്കുറവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
Also read:ഒടുവില് 30 കോടി ഓണം ബമ്പര് അടിച്ച ആ കോടീശ്വരൻ എത്തി; പണം കൈപ്പറ്റി, ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ പ്രതികരണമിങ്ങനെ...