സ്വർണത്തിന് വില കുറയുമോ? ഇന്നലെ ഇടിഞ്ഞു, ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?
അക്ഷയതൃതീയയ്ക്ക് പിന്നാലെ സ്വണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ വിലതന്നെ ഇന്നും തുടരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,13,880 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
Published : April 21, 2026 at 11:21 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഇടിവിന് ശേഷം ഇന്ന് നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റെക്കോഡ് മുന്നേറ്റം നടത്തിയ സ്വർണവില, അക്ഷയതൃതീയ ദിനത്തിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിലയിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 54,720 രൂപയാണ് വിപണി വില.
അതേസമയം, വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ നേരിയ വർധനയുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 95 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് 94 രൂപയായിരുന്നു.
വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വില
വിപണിയിൽ ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 6,840 രൂപ നിരക്കിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഒരു പവന് (എട്ട് ഗ്രാം) 54,720 രൂപയും. ആഭരണങ്ങൾക്കായി സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 5,680 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പവൻ വാങ്ങുന്നതിന് 45,440 രൂപ നൽകണം. ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾക്ക് വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
റെക്കോഡ് വിൽപനയുമായി അക്ഷയതൃതീയ
വില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിൽ നിന്നിട്ടും അക്ഷയതൃതീയ ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് കോടികളുടെ സ്വർണ വിൽപന. ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 1200 കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് അന്ന് നടന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 12,000-ത്തോളം ജൂവലറികളിൽ നിന്നായി 900 കിലോയോളം സ്വർണമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള തലത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളും സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വവും കാരണം സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നത് അക്ഷയതൃതീയ വിൽപനയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് വ്യാപാരികൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അക്ഷയതൃതീയ ദിനത്തിൽ വില വർധിക്കാതിരുന്നത് വിൽപനയ്ക്ക് അനുകൂലമായെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകി.
വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അസ്ഥിരതയുമാണ് സമീപകാലത്ത് സ്വർണവിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരിഞ്ഞതോടെ ആവശ്യകത വർധിക്കുകയും വില ഉയരുകയുമായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശനിരക്ക് തീരുമാനങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ മൂല്യത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
Also Read: പറക്കമുറ്റാതെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം 'എയർ കേരളയും അൽഹിന്ദും'. വിമാനക്കമ്പനികളെ വലയ്ക്കുന്നത് യുദ്ധവും ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റവും