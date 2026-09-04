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തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവില ഉയർന്നു; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

വ്യാഴാഴ്ചയും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 305 രൂപയും പവന് 2,440 രൂപയും വർധിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,13,920 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച വ്യാപാരം നടന്നത്

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Kerala Gold Price (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 9:43 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും വില ഉയർന്നതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,14,880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 120 രൂപയും പവന് 960 രൂപയുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വർധിച്ചത്.

വ്യാഴാഴ്ചയും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 305 രൂപയും പവന് 2,440 രൂപയും വർധിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,13,920 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച വ്യാപാരം നടന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,360 രൂപയാണ് വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 100 രൂപ വർധിച്ച് 11,800 രൂപയിലും, 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 9,190 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 50 രൂപ വർധിച്ച് 5,925 രൂപയായി.

വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം
ഓഗസ്റ്റ് അവസാന വാരം മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് പ്രകടമായിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,17,200 രൂപയായിരുന്നു വില. പിറ്റേദിവസം ഇത് 1,16,040 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വീണ്ടും വില ഇടിഞ്ഞ് 1,14,960 രൂപയിലെത്തി. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ പവന് 1,15,080 രൂപയായി നേരിയ വർധന കാണിച്ചെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ വില വീണ്ടും മാറി.

പവന് 1,13,720 രൂപയായാണ് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വില ഇടിഞ്ഞത്. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് വീണ്ടും വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടു. ഗ്രാമിന് 280 രൂപയും പവന് 2,240 രൂപയും കുറഞ്ഞ് പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,11,480 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ബുധനാഴ്ച വ്യാപാരം നടന്നത്. ഈ വലിയ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നത്.

റെക്കോഡ് വിലയും വെള്ളി നിരക്കും
സംസ്ഥാനത്തെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ വർഷം ജനുവരി 29നാണ്. അന്ന് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16,395 രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു വില. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളിയുടെ വിലയിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 255 രൂപയായിരുന്നു വില. ഓഗസ്റ്റ് 29നും 31നും ഇത് 260 രൂപയായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് 250 രൂപയായും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് 245 രൂപയായും വെള്ളിവില കുറയുകയുണ്ടായി. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നിരക്ക് പ്രകാരം ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയാണ് വില.

സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം വർധിക്കുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

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വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിവാഹ സീസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മുന്നിൽ നിൽക്കെ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.

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