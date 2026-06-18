സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഒരു പവന് 1.40 ലക്ഷം രൂപ നൽകണം; പ്രതിസന്ധിയിൽ സാധാരണക്കാർ
വെള്ളി വിലയിലും ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 265 രൂപയാണ് വില. പത്ത് ഗ്രാമിന് 2650 രൂപയിലാണ് വിൽപന തുടരുന്നത്.
Published : June 18, 2026 at 11:38 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,10,800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,850 രൂപയുമാണ് വിപണി നിരക്ക്. ഇന്നലെയും ഇതേ നിരക്കിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
പതിനെട്ട് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 11,380 രൂപയാണ് നിരക്ക്. പവന് 91,040 രൂപ നൽകണം. പതിനാല് കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 70,920 രൂപയ്ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിൽപന നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില കുറയുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ. വെള്ളി വിലയിലും ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 265 രൂപയാണ് വില. 10 ഗ്രാമിന് 2650 രൂപയിലാണ് വിൽപന തുടരുന്നത്. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ വർധിച്ചതാണ് വെള്ളി വില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ കാരണം.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ആഭ്യന്തര വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറിനെതിരെയുള്ള രൂപയുടെ മൂല്യം സ്വർണവിലയിൽ നിർണായകമാണ്. പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും നിക്ഷേപകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചാൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം എത്തും. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതും വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ബുദ്ധിമുട്ടിലായി സാധാരണക്കാർ
സ്വർണവില റെക്കോഡ് നിലയിലായത് സാധാരണക്കാരെയാണ് ഏറ്റവും ബാധിക്കുന്നത്. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരാണ് കൂടുതലും പ്രതിസന്ധിയിലായത്. വിപണി വിലയ്ക്ക് പുറമെ വലിയൊരു തുക പണിക്കൂലിയായും നികുതിയായും ജനങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരുന്നു.
ഇന്നത്തെ വിലയനുസരിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ കുറഞ്ഞത് 1.40 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചെലവാകും. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയാണ് ഭൂരിഭാഗം ജ്വല്ലറികളും ഈടാക്കുന്നത്. ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപകൽപനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് 10 ശതമാനമോ അതിലധികമോ ആകാം. ഇതിനുപുറമെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി നിരക്കും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകണം. ഉയർന്ന പണിക്കൂലിയും നികുതി നിരക്കും വാങ്ങുന്നവർക്കും വിൽക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കടുത്ത വിലക്കയറ്റം കാരണം സ്വർണം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റിവാങ്ങുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ കൂടുതലുള്ളത്.
വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘർഷമാണ് ആഗോള സ്വർണ വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. യുദ്ധമോ മറ്റ് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുകയും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ആഗോളതലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും സ്വർണ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
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ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. വരും മാസങ്ങളിലും സമാനമായ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ വില വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. അതിനാൽ തന്നെ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് വ്യാപാരികളും ഉപഭോക്താക്കളും.
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