സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല; പവന് 1,07,920 രൂപ
സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ബിഐഎസ് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം.
Published : October 21, 2026 at 11:18 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിലയിടിവിന് ശേഷം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,490 രൂപയിലും പവന് 1,07,920 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയും പവന് 640 രൂപയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറഞ്ഞത്. സ്വർണവിലയിലെ ഈ നേരിയ ഇടിവ് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണവിലയിലും ഇന്ന് മാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,040 രൂപയും പവന് 88,320 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,635 രൂപയും പവന് 69,080 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 5,570 രൂപയും പവന് 44,560 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 230 രൂപയിലും പത്ത് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,300 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ആഭരണ വിലയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ആൻ്റിക്, കട്ടിങ് ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയിലെ വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ബിഐഎസ് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം.
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വ്യാജ ഹോൾമാർക്കിങ് തടയാൻ എച്ച്യുഐഡി നമ്പർ പരിശോധിക്കുന്നതും ഗുണകരമാണ്. സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ കൃത്യമായ ബില്ല് ചോദിച്ചുവാങ്ങാനും ഉപഭോക്താക്കൾ മറക്കരുത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകൾ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെങ്കിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാകും വിലയെ പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കുക. സ്വർണവില ലക്ഷങ്ങൾ കടന്നതോടെ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരെ ഇത് ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റിവാങ്ങുന്നവരും വിപണിയിൽ സജീവമാണ്.
വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക.
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