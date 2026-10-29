സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; പവന് 1,05,560 രൂപ
ഇന്നലത്തെ വിലയിൽ നിന്നും മാറ്റമില്ലാതെയാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
Published : October 29, 2026 at 1:05 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെയും വില വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ആ വിലയിൽ നിന്നും മാറ്റമില്ലാതെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 13,195 രൂപയും പവന് 480 രൂപ വർധിച്ച് 1,05,560 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില. വിവാഹ സീസൺ അടുത്തിരിക്കെ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഈ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ വില
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണവിലയിലും ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 50 രൂപ വർധിച്ച് 10,800 രൂപയിലും പവന് 86,400 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർധിച്ച് 8,445 രൂപയും പവന് 67,560 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് 5,450 രൂപയിലും പവന് 43,600 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളി വിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും മാറ്റം വരാതെ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 220 രൂപയിലും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,200 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ലാഭമെടുപ്പും യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിപ്രാപിച്ചതുമാണ് അന്ന് വില കുറയാൻ കാരണമായത്. വില കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ മാറ്റം. എന്നാൽ ഈ പ്രതീക്ഷകളെ അസ്ഥാനത്താക്കിയാണ് പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയർന്നതും പലിശ നിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതും വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
Also read:പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്ന നിലയിൽ; പലിശനിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ്