സ്വർണവില തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും താഴോട്ട്; സംസ്ഥാനത്ത് പവൻ 92,080 രൂപയായി
ഇന്നലെ പവന് 1,880 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
Published : November 20, 2026 at 9:57 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും വൻ ഇടിവ്. ഇന്ന് പവന് 3,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 470 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില പവന് 92,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,510 രൂപയുമായി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില തുടർച്ചയായി താഴുകയാണ്. ഇന്നലെ പവന് 1,880 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായും മറ്റും സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് വിപണിയിലെ പുതിയ വിലവിവരക്കണക്കുകൾ.
നവംബർ 16 മുതൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസമായി (നവംബർ 20 വരെ) സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിയുകയാണ്. നവംബർ 15ന് പവന് 1,00,920 രൂപയായിരുന്ന വില അഞ്ച് ദിവസംകൊണ്ട് ആകെ 8,840 രൂപ കുറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് 92,080 രൂപയിലെത്തിയത്. നവംബർ 17നാണ് 316 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 1,00,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയെത്തിയത്. അന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 12,470 രൂപയും പവന് 99,760 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വില താഴോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.
അഞ്ച് ദിവസത്തെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണനിരക്ക്
നവംബർ 16 മുതൽ നവംബർ 20 വരെയുള്ള ഒരു ഗ്രാം, ഒരു പവൻ (എട്ട് ഗ്രാം) നിരക്കുകളും മുൻദിവസത്തേക്കാൾ പവന് ഉണ്ടായ കുറവും താഴെ നൽകുന്നു.
നവംബർ 16: ഗ്രാമിന് 12,540 രൂപ, പവന് 1,00,320 രൂപ (കുറവ് 600 രൂപ).
നവംബർ 17: ഗ്രാമിന് 12,470 രൂപ, പവന് 99,760 രൂപ (കുറവ് 560 രൂപ).
നവംബർ 18: ഗ്രാമിന് 12,215 രൂപ, പവന് 97,720 രൂപ (കുറവ് 2,040 രൂപ).
നവംബർ 19: ഗ്രാമിന് 11,980 രൂപ, പവന് 95,840 രൂപ (കുറവ് 1,880 രൂപ).
നവംബർ 20: ഗ്രാമിന് 11,510 രൂപ, പവന് 92,080 രൂപ (കുറവ് 3,760 രൂപ).
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ വില
22 കാരറ്റിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് കാരറ്റുകളിലുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിലും ഇന്ന് വലിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 385 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,420 രൂപയിലും പവന് 75,360 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 300 രൂപ ഇടിഞ്ഞു. ഇതോടെ 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 7,375 രൂപയും പവന് 59,000 രൂപയുമായി. ഗ്രാമിന് 190 രൂപ കുറഞ്ഞ ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 4,760 രൂപയും പവന് 38,080 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
വെള്ളിവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്
ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടർന്നിരുന്ന സ്വർണവിപണി വലിയ വിലയിടിവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളിവിലയിലും ഇടിവ് പ്രകടമാണ്. ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാമിന് 180 രൂപയായിരുന്ന വെള്ളിക്ക് ഇന്ന് 175 രൂപയാണ് വില. ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപയുടെ നേരിയ കുറവുണ്ടായതോടെ 10 ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വില 1,800 രൂപയിൽനിന്ന് 1,750 രൂപയായി താഴ്ന്നു.
ഇടിവ് തുടർന്നേക്കും
അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ ഇടിവിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കേരളത്തിലെ സ്വർണ വ്യാപാരമേഖലയിലും പ്രകടമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ വിലയിലുണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണത്തിനാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വില ഇനിയും കുറയുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പലരും വാങ്ങൽ നീട്ടിവയ്ക്കുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ജ്വല്ലറികളിലേക്ക് എത്തുന്നവരുമുണ്ട്. നവംബർ അഞ്ചിന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 1,07,080 രൂപയായിരുന്നു വില. എന്നാൽ നവംബർ 18ന് ഇത് 97,720 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഒരു പവന് 9,360 രൂപയുടെയും ഗ്രാമിന് 1,170 രൂപയുടെയും കുറവാണ് വിപണിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ തിരുത്തലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 18ന് ട്രോയ് ഔൺസിന് ഏകദേശം 3,770 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്ക് വില താഴ്ന്നു. അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റവും ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുമാണ് ആഗോള വിപണിയിലെ വിലയിടിവിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ എസ് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
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