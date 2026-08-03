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കുതിക്കാനുള്ള പതുങ്ങലോ? സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല, ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ അറിയാം

ചിങ്ങമാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെയും ആഭരണപ്രേമികളുടെയും ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്

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Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 10:10 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോഡ് കുതിപ്പ് തുടർന്ന സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിലെ വിപണി നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,760 രൂപയിലാണ് നിലവിൽ വിൽപന നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയുടെ ഇടിവോടെ 13,220 രൂപയുമായി.

ചിങ്ങമാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെയും ആഭരണപ്രേമികളുടെയും ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിലവർധന കാരണം പലരും പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിനും അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്ക് ഈ വിലക്കുറവ് ചെറിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയായി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മിക്ക ജ്വല്ലറികളും ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം. പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് എന്നിവ സ്വർണവിലയ്ക്കൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ നിരക്കിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ 1.15 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നൽകണം.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ വില
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പുറമെ 18, 14, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണനിരക്കുകളിലും ശനിയാഴ്ച കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ഈ വില വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുടരുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,860 രൂപയിലും പവന് 86,880 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,465 രൂപയും പവന് 67,720 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,460 രൂപയും പവന് 43,680 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

വെള്ളി നിരക്കും ആഗോള സ്വാധീനവും
സ്വർണവിലയിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 235 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2350 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ആഗോള വിപണിയിലെ ലഭ്യതക്കുറവ്, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളിലെ വർധന, സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള സ്വീകാര്യത എന്നിവയാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും നിരക്കിനെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതി വ്യവസ്ഥകളും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും ഉടലെടുത്ത സംഘർഷങ്ങൾ വിപണിയിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജോർദാനിലെ യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണവും തുടർന്ന് അമേരിക്ക ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ തിരിച്ചടിയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം യുദ്ധപ്രതീതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ വലിയ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് വിലയെ പെട്ടെന്ന് ഉയർത്താൻ കാരണമാകുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കും.

ഇതിനുപുറമെ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുന്നതിനാൽ വരും മാസങ്ങളിലും സ്വർണവിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എച്ച്.യു.ഐ.ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹാൾമാർക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതിനാൽ ഉയർന്ന വില നൽകിയാലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കാൻ നിലവിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

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