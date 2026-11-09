സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു; ഗ്രാമിന് 13,255 രൂപയായി
Gold Price Hike Reasons: അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകളുമാണ് സ്വർണവില പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം
Published : November 9, 2026 at 10:35 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് പവന് വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഭരണ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 95 രൂപ വർധിച്ച് 13,255 രൂപയായി ഉയർന്നതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,06,040 രൂപ എന്ന എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണ വിലയിലും സമാനമായ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 10,850 രൂപയും പവന് 86,800 രൂപയുമാണ് പുതിയ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർധിച്ച് 8,485 രൂപയും പവന് 67,880 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർധിച്ച് 5,475 രൂപയും പവന് 43,800 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
അതേസമയം, വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റമുണ്ട്. വെള്ളിക്ക് 10 ഗ്രാമിന് 2,050 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 205 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെയാണ് കൂടുതലായും ബാധിക്കുന്നത്.
ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപവും
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകളുമാണ് സ്വർണവില പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ആഗോള വിപണിയിൽ പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആസ്തിയായി കാണുന്നത് സ്വർണത്തെയാണ്.
ഓഹരി വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ മൂലധനം സംരക്ഷിക്കാൻ വൻകിട കമ്പനികളും വ്യക്തികളും കൂട്ടത്തോടെ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും മറ്റ് ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങി ശേഖരിക്കുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ നയങ്ങളും ഡോളറും
അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് വരുത്തുന്ന പലിശനിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പലിശനിരക്കുകൾ കുറക്കാൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ യുഎസ് ബോണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കുറയുകയും ഇത് നിക്ഷേപകരെ സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ വരുന്ന നേരിയ ഇടിവ് പോലും സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാക്കുന്നതിനാൽ ആഗോളതലത്തിൽ വില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകുന്നു.
ഇതിനു പുറമേ, ഇന്ത്യയിലെ ഉത്സവ സീസണുകളോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും വിലക്കയറ്റത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവില ലക്ഷം കടന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ബജറ്റ് താളംതെറ്റിക്കുകയാണ്. മുൻകൂർ ബുക്കിങ് നടത്തിയവർക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചെറിയ ആശ്വാസമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത്.
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