സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ കുതിപ്പ്; പവന് 1,11,080 രൂപ, വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടി
ഗ്രാമിന് 180 രൂപ വർധിച്ച് 13,885 രൂപയായി. ഡോളർ സൂചികയിലെ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വവുമാണ് വില വർധനവിന് കാരണം. വില കുതിക്കുമ്പോഴും സ്വർണ നാണയങ്ങൾക്കും ബിസ്ക്കറ്റുകൾക്കും വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരേറുകയാണ്.
Published : April 1, 2026 at 11:35 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 180 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,885 രൂപയും പവന് 1,11,080 രൂപയുമായി.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 145 രൂപ വർധിച്ച് 11,410 രൂപയായി. ഇതോടെ പവന് 91,280 രൂപയാണ് വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 115 രൂപ വർധിച്ച് ഗ്രാമിന് 8,885 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന് 71,080 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും വില ഉയരുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 13,705 രൂപയും പവന് 1,09,640 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഡോളർ സൂചിക നിർണായകമാണ്. ഡോളർ ദുർബലമായാൽ സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കൂടിയതോടെ ഡോളറിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയും ഡോളർ സൂചിക 100.19 എന്ന നിരക്കിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഡോളർ മൂല്യം കുതിച്ചതും ക്രൂഡ് വില ഉയർന്നതും രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്.
അന്തിമവിലയും നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും
സ്വർണവിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ എന്നിവ ചേരുമ്പോഴാണ് ആഭരണത്തിൻ്റെ അന്തിമവില ആകുന്നത്. ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനം മുതലാണ് വ്യാപാരികൾ പണിക്കൂലി ഈടാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 23നാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ സ്വർണത്തിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് വില കുതിച്ചുയർന്നു. വില വർധനവ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള താത്പര്യം വർധിക്കുന്നത് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഓഹരി വിപണികളിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ദീർഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു കുറവുമുണ്ടായിട്ടില്ല.
ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾക്കും ബിസ്ക്കറ്റുകൾക്കും ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിലക്കയറ്റം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സ്വർണത്തെ മികച്ച സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയായി കാണുന്നവരാണ് ഏറെയും. ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ വരും മാസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സജീവമായി തുടരുകയാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നതും സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
