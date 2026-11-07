സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; പവൻ വില 1,05,280 രൂപയിലെത്തി
ഉത്സവ സീസൺ അടുത്തിരിക്കെ സ്വർണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വില വർധനവ് (Gold price hike reasons) സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും
Published : November 7, 2026 at 10:30 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 13,160 രൂപയിലും എട്ട് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പവന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 1,05,280 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. നവംബർ മാസത്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയിൽ വലിയ വർധനയാണുണ്ടാകുന്നത്.
ഉത്സവ സീസൺ അടുത്തിരിക്കെ സ്വർണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വില വർധനവ് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയും ഈ വിലക്കയറ്റം സാരമായി ബാധിക്കും. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നേരിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത്.
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ വില
മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണ വിലയിലും വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 10,770 രൂപയും പവന് 86,160 രൂപയുമാണ് പുതിയ വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് 8,425 രൂപയും പവന് 67,400 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് 5,435 രൂപയും പവന് 43,480 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരികയും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് വൻതിരിച്ചടി നേരിടുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ വൻ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് വില വർധനവിന് ആക്കം കൂട്ടിയത്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങളും സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും വരുംദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.
ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സ്വർണത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ മാർഗമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതിന് പുറമെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും വില വർധനവിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
പണിക്കൂലിയും നികുതിയും
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് സ്വർണവില, പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ ചേർത്താണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും നിർമാണവും അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടും. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ആൻ്റിക്, കട്ടിങ് ഡിസൈനുകളുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി കൂടുതലായിരിക്കും.
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സാധാരണയായി വാങ്ങുന്ന വള, മാല തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാമിന് 200 രൂപ മുതൽ 600 രൂപവരെ പണിക്കൂലി ഈടാക്കുന്നു. സ്വർണവില ലക്ഷങ്ങൾ കടന്നതോടെ പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ തുക നൽകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വില ഉയർന്നാൽ സാധാരണക്കാരുടെ ബജറ്റ് പൂർണമായും താളംതെറ്റും.
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