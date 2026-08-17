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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; പവന് 400 രൂപ വർധിച്ചു

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർധിച്ച് 11,725 രൂപയായും പവന് 93,800 രൂപയായും ഉയർന്നു

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Representative Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 11:23 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഇടിവിന് വിപരീതമായി 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ വിപണിയിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 1,14,160 രൂപയായും ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ വില 14,270 രൂപയായും മാറി.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ നിരക്കുകൾ
പ്രധാന നിരക്കിനൊപ്പം മറ്റു കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണവിലയിലും വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർധിച്ച് 11,725 രൂപയായും പവന് 93,800 രൂപയായും ഉയർന്നു. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 9,130 രൂപയായും പവന് 73,040 രൂപയായുമാണ് മാറിയത്.

ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് 5,890 രൂപയായും പവന് 47,120 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. സ്വർണവില വർധിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയിലും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,500 രൂപയിലുമാണ് നിരക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത്.

ആഗോള വിപണിയും സ്വാധീനങ്ങളും
ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള താത്പര്യവുമാണ് സ്വർണനിരക്കിൽ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജൂലൈയിൽ ചേർന്ന യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗ തീരുമാനങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പ സൂചികകളും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആഗോള തലത്തിൽ നിർണായക ഘടകങ്ങളാണ്. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും തൊഴിൽ കണക്കുകളും നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.

പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ആശങ്ക
സ്വർണവിലയിലെ വീണ്ടുമുള്ള ഉയർച്ച പ്രാദേശിക ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. വില വീണ്ടും കയറാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പുതിയ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായി. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാഹ സീസണുകൾ വരാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നിക്ഷേപകരും നിരക്കുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പഴയ സ്വർണം മാറ്റിവാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വിലക്കയറ്റം കാരണം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വരും.

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ഇതിനുപുറമെ ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ കൂടി നൽകേണ്ടി വരുന്നതോടെ സ്വർണം വാങ്ങുക എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്ക് ഈ വിലക്കയറ്റം ഗുണകരമാണെങ്കിലും, പെട്ടെന്ന് പണത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന വില ആശ്വാസമാകുന്നുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഉത്സവ സീസണുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും വർധിക്കുമെന്നാണ് വിപണി നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വില കുറയുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരമാകുക.

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