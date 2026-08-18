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സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു; പവന് 1,14,320 രൂപയായി

22 കാരറ്റിന് പുറമെ 18, 14, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണനിരക്കുകളിലും ഇന്ന് വർധനയുണ്ടായി

GOLD TODAY GOLD PRICE Silver Rate Kerala Gold Price Increase
Representative Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 11:41 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 14,290 രൂപയും ഒരു പവന് 1,14,320 രൂപയുമായി ഉയർന്നു.

വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റിന് പുറമെ 18, 14, ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണനിരക്കുകളിലും ഇന്ന് വർധനയുണ്ടായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 11,740 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവന് 93,920 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 9,145 രൂപയായി. പവന് 73,160 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് 5,895 രൂപയായി. പവന് 47,160 രൂപയാണ് പുതിയ നിരക്ക്.

വെള്ളി നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല
സ്വർണവില ഉയർന്നപ്പോഴും വെള്ളി വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,500 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്.

വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധിയും കാരണങ്ങളും
സ്വർണവിലയിലെ തുടർച്ചയായുള്ള ഉയർച്ച പ്രാദേശിക ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. വില വീണ്ടും കയറാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പുതിയ ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായി.

ചിങ്ങമാസം ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാഹ സീസണുകൾ വരാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

പഴയ സ്വർണം മാറ്റിവാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വിലക്കയറ്റം കാരണം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പണിക്കൂലിയും മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനുപുറമെ എച്ച് യു ഐ ഡി ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ കൂടി നൽകേണ്ടി വരുന്നതോടെ സ്വർണം വാങ്ങുക എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ്.

നിക്ഷേപകർക്ക് നേട്ടം
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കാണുന്നവർക്ക് ഈ വിലക്കയറ്റം ഗുണകരമാണ്. പെട്ടെന്ന് പണത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന വില ആശ്വാസമാകുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങളുമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.

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വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നിക്ഷേപകരും നിരക്കുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വരും മാസങ്ങളിൽ ഉത്സവ സീസണുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും വർധിക്കുമെന്നാണ് വിപണി നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വില കുറയുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരമാകുക.

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